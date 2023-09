46-letni milioner nie chce się starzeć. Łyka 121 tabletek dziennie

Bryan Johnson chciałby już zawsze mieć 18 lat i w jego przypadku nie są to tylko marzenia. Zrobi wszystko, aby zatrzymać proces starzenia. Jak donosi magazyn „Die Welt”, mężczyzna wiekowo zamierza dotrzymywać kroku swoim dzieciom – jego córka ma 15 lat, a synowie – 18 i 20. Okazuje się, że Johnson odnotował pierwsze sukcesy w kwestii zatrzymania czasu.

Kim jest ekscentryczny milioner, który nie chce się starzeć?

Bryan Johnson urodził się w 1977 roku. Jest przedsiębiorcą, który nie boi się wysokiego ryzyka. Założył firmę specjalizującą się w płatnościach mobilnych i internetowych dla branży e-commerce – dzięki niej zarobił fortunę. W życiu podejmował wiele wyzwań – m.in. jako mormoński misjonarz spędził dwa lata w Ekwadorze. Stworzył też firmę produkującą urządzenia monitorujące i rejestrujące aktywność mózgu. Wyglądem przypominają one hełmy – dzięki sygnałom elektrycznym wytwarzanym przez mózg mają w przyszłości pomagać w komunikowaniu się z osobami sparaliżowanymi, mającymi problemy psychiczne, cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Marzeniem Johnsona jest, aby dzięki tym urządzeniom można było spowolnić procesy starzenia.

instagram

W jaki sposób Bryan Johnson dba o swoje zdrowie?

Milioner mieszka w Los Angeles. Znany jest przede wszystkim z tego, że z wielką pieczołowitością dba o własne zdrowie. Jego marzeniem jest zatrzymanie procesów starzenia. W tym celu opracował program o nazwie „Blueprint”, który za pomocą algorytmów analizuje stan jego zdrowia i pracę poszczególnych narządów. Pomiary są dokonywane nawet 40 razy dziennie – wszystko po to, aby nic nie umknęło uwadze Johnsona i opiekujących się nim specjalistów. Zespół lekarzy i pielęgniarek składa się z 30 osób. Na czele stoi 29-letni lekarz Oliver Zolman z Anglii, specjalista medycyny regeneracyjnej. Do 2030 roku chciałby o 25 procent ograniczyć starzenie się narządów swojego pacjenta. Jak donosi „Die Welt”, wg doktora na razie udało się odmłodzić Johnsona o około pięć lat. Choć zdaniem głównego bohatera, jego serce wiekowo ma 37 lat, a płuca 18.

Jaką dietę stosuje milioner?

Bryan Johnson waży 73 kg przy 183 cm wzrostu. Stosuje dietę wegańską. W jego menu znajdują się np. takie produkty jak zielone warzywa (np. brokuły, brukselka), soczewica, grzyby. Jego bilans kaloryczny nie przekracza 2 tysięcy kalorii dziennie. W ogóle nie pije wody, za to każdego dnia wypija około 1,4 l innych płynów, w tym herbat przeciwutleniających (głównie zielonych). Pije także napoje przygotowane na bazie trawy cytrynowej, korzenia lukrecji, jaśminu, lucerny.

Wyznaje zasadę, że nie należy najadać się do syta. Po posiłku pozostaje zawsze lekko głodny. Alkoholu nie pije w ogóle, choć lubi wino. Aby poczuć jego smak, łyka specjalnie skomponowane kapsułki. W sumie każdego dnia przyjmuje 121 tabletek.

Jak jeszcze milioner próbuje się odmłodzić?

Milioner każdego dnia ćwiczy w siłowni, na specjalnie dobranych urządzeniach – jest ich 30. Zasypia o godz. 20 i śpi do godz. 5. Zanim położy się do łóżka, przez dwie godziny nosi okulary blokujące przepływ niebieskiego światła. Przez całą dobę system monitoruje jego życiowe parametry. Bardzo dba również o urodę – do pielęgnacji stosuje tylko naturalne środki. Farbuje włosy naturalnym wyciągiem z cebulki. Za swoje odmładzanie płaci 2 miliardy dolarów rocznie. Jak twierdzi, w ten sposób rehabilituje się za kilkadziesiąt poprzednich lat, gdy prowadził mało higieniczny tryb życia – jadł fast foody, mało spał, był otyły i nie stronił od ekspozycji na słońce.

Czytaj też:

Czy można przeżyć 130 lat w zdrowiu? Odpowiedź daje epigenetykaCzytaj też:

Zimno hamuje procesy starzenia? Naukowcy w poszukiwaniu recepty na „wieczną młodość”