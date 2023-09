Przeszczep serca świni człowiekowi. To druga taka transplantacja na świecie

Lekarze po raz drugi w historii przeszczepili serce świni człowiekowi. Dokonali tego amerykańscy chirurdzy z Uniwersytetu Medycznego Maryland (UMSOM). Pacjentem był 58-letni weteran marynarki wojennej Lawrence Faucette. Zabieg uratował życie mężczyźnie, który był już bliski śmierci z powodu ostrej niewydolności serca. Dostał on nowy narząd (zmodyfikowany genetycznie) od świni. Jest to kolejne niezwykłe osiągnięcie medycyny i ludzkości.

Drugi przeszczep serca świni człowiekowi

Operacja przeszczepu serca od świni odbyła się 20 września 2023 roku. Była to druga taka transplantacja w historii. Taki przeszczep został przeprowadzony też w styczniu 2022 roku. Pierwszy pacjent po przeszczepie serca od świni zmarł jednak po dwóch miesiącach. Obie operacje odbyły się na wydziale medycyny Uniwersytetu Maryland (UMSOM) w Centrum Medycznym Uniwersytetu Maryland (UMMC).

Drugi pacjent, który został poddany tej niestandardowej operacji kilka dni temu, nie został wpisany na listę oczekujących do tradycyjnego przeszczepu serca z uwagi na różne problemy zdrowotne (istniejącą wcześniej chorobę naczyń obwodowych i powikłania związane z krwawieniem wewnętrznym). Przeszczep serca od świni był więc jedyną dostępną dla niego opcją, mogącą uratować mu życie. 15 września 2023 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała w trybie pilnym zgodę na innowacyjną operację.

Stan pacjenta po przeszczepie serca od świni

Aktualnie pacjent oddycha samodzielnie, a jego serce działa bez pomocy żadnych urządzeń wspomagających jego pracę. Dr Muhammad Mohiuddin, ekspert zespołu ds. ksenotransplantacji z Maryland przekazał w kwestii zdrowia pacjenta, że „nie chce niczego przewidywać”. Dodał również, że „każdy dzień potraktujemy jako zwycięstwo i będziemy iść dalej”. Lekarze twierdzą, że kilka następnych tygodni będzie krytycznych. Okaże się wtedy, czy organizm pacjenta nadal toleruje przeszczepiony narząd bez żadnych oznak odrzucenia.

Agencja „Associated Press” podała, że już dwa dni po przeszczepie pacjent mógł samodzielnie siedzieć na krześle oraz opowiadał dowcipy. Serce, które otrzymał Faucette, pochodziło od świni z 10 modyfikacjami genetycznymi, które zmniejszają ryzyko odrzutu. Jego lekarze również podają mu nowatorski lek, który blokuje białko zaangażowane w aktywację reakcji immunologicznych.

Zastosowanie świńskiego serca, czyli ksenoprzeszczep

Świńskie narządy są nadzieją dla transplantacji – przeszczep z użyciem narządów zwierzęcych (tzw. ksenotransplantacja) może uratować bardzo wiele ludzkich istnień. Takie zabiegi niosą jednak za sobą też dużo zagrożeń, ponieważ częściej niż tradycyjne przeszczepy wywołują niebezpieczną odpowiedź immunologiczną. To z kolei może spowodować natychmiastowe odrzucenie narządu, a potencjalne skutki mogą być śmiertelne. Odrzucenie przeszczepu jest sytuacją, w której układ odpornościowy atakuje przeszczepiony organ, co w konsekwencji prowadzi do jego niewydolności.

