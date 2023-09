Niebieskie światło z telefonów i laptopów może przyspieszać dojrzewanie u dzieci. Badania

Wiadomo, że niebieskie światło, które bije z ekranów tabletów, smartfonów, laptopów i innych tego typu urządzeń, jest szkodliwe dla naszego zdrowia, cierpią zwłaszcza oczy. Utrudnia ono też zasypianie i może zaburzać rytm dobowy. I choć urządzenia elektroniczne stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności, to badacze udowodnili ich kolejne, szkodliwe działanie.

Niebieskie światło a wcześniejsze dojrzewanie

Najnowsze badania wskazały kolejne potencjalne niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą nadużywanie telefonów czy komputerów. Wynika to z faktu, że produkują one niebieskie światło, które pobudza mózg. Podczas 61. edycji „Annual European Society for Paediatric Endocrinology Meeting” naukowcy ze Szpitala Miejskiego w Ankarze (Turcja) zaprezentowali wyniki przeprowadzonych na ten temat badań. Wnioski z nich wskazują, że nadużywanie elektronicznych gadżetów może prowadzić do szybszego dojrzewania u dzieci.

Niebieskie światło może przyspieszać dojrzewanie – badania

Badacze obserwowali 18 samców szczurów. Wszystkie szczury zostały podzielone na trzy grupy. Część z nich żyła w naturalnym oświetleniu. Na kolejną przez sześć godzin dziennie działało dodatkowo niebieskie światło. Na pozostałe osobniki oddziaływało ono przez 12 godzin. Naukowcy zauważyli, że u samców, które były wystawione na niebieskie światło – oznaki dojrzewania płciowego zaczęły pojawiać się wyraźnie wcześniej. Im działanie światła było dłuższe, tym różnica była bardziej zauważalna. Dodatkowo poza szybszym dojrzewaniem badacze dostrzegli również, że wpływ światła niebieskiego wiąże się z uszkodzeniem jąder szczurów.

Ci sami naukowcy wykazali wcześniej, że światło niebieskie może być czynnikiem szybszego dojrzewania na przykładzie samic szczurów. „Po raz pierwszy odkryliśmy bezpośredni związek między ekspozycją na niebieskie światło i wczesnym dojrzewaniem samców szczurów. Wyniki te są zgodne z naszymi wcześniejszymi badaniami samic, które również wskazywały na podobne efekty, co pozwala nam uzyskać bardziej kompleksowy obraz wpływu niebieskiego światła na dojrzewanie zarówno u samców, jak i samic szczurów” – powiedziała dr Aylin Kılınç Uğurlu.

Czy niebieskie światło wpływa na wcześniejsze dojrzewanie u dzieci?

Naukowcy zastrzegają, że choć wyników badania nie można bezpośrednio odnosić do dzieci, to są one niepokojące. W przypadku ludzi czynnikami powodującymi przedwczesne dojrzewanie mogą być:



problemy genetyczne,

zaburzenia pracy mózgu (w wyniku guza lub urazu),

problemy z tarczycą, nadnerczami, gruczołami płciowymi.

W ostatnich latach zauważalna jednak jest większa liczba tego typu przypadków. Naukowcy są zdania, że oddziaływanie niebieskiego światła również może mieć na to wpływ. „Chcę podkreślić, że badania na szczurach i jego wyników nie można bezpośrednio odnosić do ludzi. Niemniej jednak dostarczamy eksperymentalnych podstaw do dalszego badania konsekwencji zdrowotnych związanych z coraz dłuższym czasem spędzanym przed ekranami we współczesnym społeczeństwie” – podkreśla dr Kılınç Uğurlu.

Kolejne badania na temat niebieskiego światła i przedwczesnego dojrzewania

Naukowcy planują dalsze badania nad związkiem między oddziaływaniem światła niebieskiego a przyspieszonym dojrzewaniem. Teraz „pod lupę” wezmą skutki niebieskiego światła działającego przed okresem dojrzewania, w późniejszym życiu oraz w dorosłości.

„Naszym celem jest wystawienie zarówno samców i samic szczurów na niebieskie światło przed okresem dojrzewania i zrozumienie jego długoterminowych skutków w odniesieniu do uszkodzeń narządów rozrodczych oraz do płodności. Ostatecznie, badania te mogą prowadzić do wdrożenia środków zapobiegawczych i przyczynić się do rozwoju dyskusji na temat wpływu współczesnego stylu życia na rozwój fizjologiczny i zdrowie na dłuższą metę” – podsumowała mów dr Kılınç Uğurlu.

