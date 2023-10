Wegetarianizm jest zapisany w genach? Zaskakujące wyniki badań

Motywacja do zrezygnowania z mięsa w diecie może być różna: od powodów związanych z etyką i religią, po kwestie związane ze zdrowiem. Według nowego badania rezygnacja z mięsa i wytrwanie przy tym, może wcale nie zależeć wyłącznie od siły woli. Badanie opublikowane w "PLOS One", którego autorami są naukowcy z Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago, wykazało, że istnieją trzy geny silnie powiązane z tym, jak dobrze człowiek jest w stanie przestrzegać zasad diety wegetariańskiej.

Geny pomagają wegetarianom zrezygnować z mięsa?

„W tej chwili możemy powiedzieć, że genetyka odgrywa znaczącą rolę w wegetarianizmie i że niektórzy ludzie mogą genetycznie lepiej nadawać się do diety wegetariańskiej niż inni” – powiedział cytowany przez media główny autor badania prof. Nabeel Yaseen.

Jak podkreślił, wielu wegetarian, odpowiadając na szczegółowe kwestionariusze, deklaruje spożywanie produktów mięsnych. „To sugeruje, że wiele osób, które chciałyby zostać wegetarianami, nie jest w stanie tego zrobić, a z kolei nasze dane sugerują, że to genetyka jest jednym z powodów” – dodał.

Trzy geny odpowiedzialne za wegetarianizm

Naukowcy wykorzystali dane z brytyjskiego Biobanku (dużej biomedycznej bazy danych). Porównali 5 tys. wegetarian rygorystycznie przestrzegających diety z ponad 300 tys. osób, które w ciągu ostatniego roku jadły mięso. Naukowcy zidentyfikowali trzy geny, które są silnie powiązane z wegetarianami, i kolejne 31, które potencjalnie można utożsamiać z wegetarianizmem. Mówiąc jeszcze inaczej: w wyniku analizy genetycznej naukowcy zaobserwowali, że wegetarianie częściej niż osoby jedzące mięso mają różne odmiany tych genów.

Prof. Yaseen wytłumaczył, że kilka genów, które w badaniu uznano za powiązane z wegetarianizmem, miało związek z metabolizmem lipidów, czyli tłuszczów. „Rośliny i mięso różnią się złożonością lipidów, więc może być tak, że niektórzy ludzie genetycznie potrzebują pewnych lipidów znajdujących się w mięsie” – dodał.

Naukowcy przekazali, że potrzebne są kolejne badania na szerszej grupie osób, aby potwierdzić ich hipotezy. Nie mają jednak wątpliwości, że ich badanie rzuca zupełnie nowe światło na kwestie słabo zbadanego obszaru badawczego, czyli genetykę związaną z preferencjami żywieniowymi.

