Wirus opryszczki dwukrotnie zwiększa ryzyko tej choroby. Na świecie cierpi na nią 55 mln ludzi

Opryszczka pojawiająca się na ustach jest zakażeniem nawrotowym wywołanym wirusem HSV-1 (Herpes simplex virus). Ta bolesna zmiana przenosi się między innymi podczas pocałunku – poprzez bezpośredni kontakt skory ze skórą. Do zakażenia tym wirusem może też dojść poprzez używanie wspólnych sztućców, pomadek do ust czy szklanek. Opryszczka wywołuje nieprzyjemne objawy, takie jak świąd czy pieczenie, do tego wygląda nieestetycznie. Naukowcy dowiedli jednak, że to nie koniec negatywnych konsekwencji tego zakażenia.

Zakażenie wirusem opryszczki a ryzyko demencji

Okazuje się, że wirus, który powoduje opryszczkę na ustach, może też zwiększać ryzyko demencji. Do takiego wniosku doszli szwedzcy naukowcy. Dodatkowo potwierdzają to już wcześniejsze doniesienia na ten temat. Badacze z Uniwersytetu w Uppsali przez 15 lat obserwowali tysiąc osób w wieku 70 lat. Okazało się, że istnieje wyraźny związek między opryszczką, która pojawia się na ustach, a zagrożeniem demencją. Osoby, które w swoim życiu zostały zakażone tym wirusem, są dwa razy bardziej narażone na rozwój demencji w porównaniu do ludzi, którzy nie borykają się z tą zmianą na wargach. Wirus po zainfekowaniu organizmu pozostaje w nim już na zawsze i może uaktywniać się okresowo, wywołując owrzodzenia.

„Badanie to jest wyjątkowe pod tym względem, że uczestnicy byli mniej więcej w tym samym wieku, co czyni rezultaty szczególnie wiarogodnymi” – wyjaśniła Erika Vestin, autorka pracy, która została opublikowana na łamach „Journal of Alzheimer's Disease”.

Erika Vestin, główna autorka badania i doktorantka na Uniwersytecie w Uppsali, powiedziała w rozmowie z „Medical News Today”, że badania potwierdzają wcześniejszą wiedzę na temat związków między demencją a opryszczką, jednak przyczynowość tego wciąż nie jest jeszcze do końca poznana. Dodała również, że związek ten pozostaje do zbadania w różnych grupach społecznych i etnicznych.

Odkrycie może pomóc w walce z demencją

Demencja to szeroki termin obejmujący zaburzenia spadku funkcji poznawczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2023 roku ponad 55 milionów ludzi cierpiało na demencję. Szacuje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 78 milionów. Najczęstszą formą demencji jest choroba Alzheimera, jednak dotąd nie ustalono jej dokładnych przyczyn.

Czynnikami ryzyka są mutacje genetyczne sprzyjające demencji, a także podeszły wiek. Rolę w jej rozwoju może też odgrywać zakażenie wirusem opryszczki. Wnioski płynące z badań mogą pomóc w walce z tym schorzeniem osób starszych. Zdaniem badaczy warto sprawdzić wpływ leków wirusowych, a także rozważyć opracowanie nowych szczepionek. „Nasze rezultaty mogą zachęcać do dalszych badań nad leczeniem choroby na wczesnych etapach z użyciem znanych leków działających przeciwko wirusom opryszczki lub nad zapobieganiem schorzeniu, zanim się pojawi” – wyjaśniła Vestin.

