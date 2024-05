Rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa. KP.2 może być odporny na szczepionki

KP.2 jest jednym z kilku wariantów określanych mianem „wariantów FLiRT”. Z najnowszych badań, które opublikowano na serwerze bioRxiv, wynika, że może wykazywać zwiększoną zdolność do unikania odpowiedzi immunologicznej generowanej przez wcześniejsze szczepienia lub przebyte infekcje. Wariant KP.2 został zaobserwowany w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. W ciągu kliku ostatnich tygodni szczególny wzrost liczby osób zarażonych wariantem KP.2 odnotowano w Wielkiej Brytanii. Zdaniem wirusologów może to wskazywać na potencjalną dominację tego patogenu w globalnej populacji wirusów.

Obecnie trwają obserwacje wariantu. Badacze chcą zrozumieć, jak KP.2 wpływa na przebieg pandemii i jakie środki mogą być najskuteczniejsze w jego zwalczaniu. Monitoring i badania nad wszystkimi pojawiającymi się wariantami SARS-CoV-2 pomagają w dostosowywaniu strategii szczepień i innych działań prewencyjnych.

Warto podkreślić, że „odporność” wirusa na szczepionki nie oznacza całkowitej ich nieskuteczności – szczepionki nadal zapewniają pewien poziom ochrony. Są szczególnie ważne w kontekście zapobiegania ciężkim przebiegom choroby i hospitalizacjom. Ciągle trwają jednak prace nad aktualizacją szczepionek, żeby lepiej odpowiadały na zmieniające się warianty SARS-CoV-2. Jest to typowa praktyka stosowana w walce a wieloma wirusami, które mutują, jak np. wirus gryp.

Jakie objawy daje infekcja spowodowana wariantem KP.2?

Co do symptomów infekcji koronawirusowej, wariant KP.2 może powodować objawy podobne do innych odmian SARS-CoV-2. Jednak dokładne dane dotyczące specyficznych objawów, które może dawać KP.2, są ciągle badane i analizowane w kontekście jego unikalnych właściwości wirusologicznych.

Typowe objawy COVID-19 obejmują takie symptomy:

wysoka temperatura lub dreszcze,

pojawienie się ciągłego kaszlu, czyli takiego który występuje przez ponad godzinę bądź jako trzy lub więcej epizodów kaszlu w ciągu 24 godzin,

utrata lub zmiana zmysłu węchu lub smaku,

duszności,

uczucie zmęczenia lub wyczerpania,

bóle mięśni,

ból głowy,

ból gardła,

uczucie zatkanego nosa lub katar,

utrata apetytu.

Dodatkowo u osób chorych mogą występować symptomy takie jak biegunka, nudności i wymioty. Są one mniej typowe, ale występują u niektórych pacjentów z COVID-19. Powyższe objawy są charakterystyczne dla infekcji spowodowanej różnymi wariantami koronawirusa i mogą się różnić pod względem nasilenia – od bardzo łagodnych po ciężkie, w zależności od wielu czynników, w tym ogólnego stanu zdrowia osoby i jej wieku. Warto jednak pamiętać, że każdy nowy wariant, tak jak KP.2, może powodować pewne zmiany w profilu objawów.

