Ten czynnik zwiększa ryzyko wystąpienia long covid. Najnowsze badania

Koronawirus SARS-CoV-2 nadal pozostaje zagrożeniem. Infekcja nierzadko wywołuje wiele różnych powikłań. Nawet po wyleczeniu z COVID-19 długo jeszcze można odczuwać negatywne skutki zakażenia. Zjawisko to nosi nazwę long covid. Naukowcy z University of Cambridge powiązali je z niskim stężeniem żelaza we krwi. Zobacz, co dokładnie udało im się ustalić.

Long covid a stężenie żelaza we krwi

Naukowcy z University of Cambridge zrekrutowali do badania 214 osób, które przechodziły COVID-19. W tej grupie znaleźli się zarówno pacjenci bezobjawowi, jak i ci, którzy z powodu infekcji koronawirusowej trafili na oddział intensywnej terapii. Uczeni pobierali od ochotników próbki krwi (regularnie przez okres 12 miesięcy). U znacznej liczby badanych (45 procent) rozwinął się tak zwany długi covid (long covid). Odczuwali oni objawy zakażenia jeszcze długo po wyleczeniu z infekcji. Najczęściej zgłaszane symptomy to: bóle głowy, trudności poznawcze, zmęczenie, zaburzenia snu.

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi pobrane od osób z long covid. Badanie dostarczyło ważnych informacji na temat występowania tak zwanego długiego covidu. Naprowadziło ekspertów na trop przyczyn tego zjawiska. Jedną z nich może być niskie stężenie żelaza we krwi, sprzyjające powstawaniu anemii i zakłócające produkcję czerwonych krwinek:

Kiedy organizm walczy z infekcją, usuwa żelazo z krwioobiegu. To naturalna odpowiedź immunologiczna, a jednocześnie ochrona przed potencjalnie śmiercionośnymi bakteriami, które wychwytują żelazo z krwiobiegu i szybko się rozmnażają [...] Jeśli jednak stan ten utrzymuje się przez dłuższy czas w czerwonych krwinkach zaczyna brakować żelaza. Transport tlenu staje się mniej efektywny, co wpływa na metabolizm i produkcję energii, a także funkcjonowanie białych krwinek. Mechanizm ochronny zaburza działanie organizmu – wyjaśnia profesor Hal Drakesmith, jeden z autorów badania.

Co ciekawe, rozregulowanie poziomu żelaza we krwi obserwowano u wszystkich ochotników z long covid, niezależnie od ich wieku, płci lub początkowego przebiegu choroby COVID-19, a dokładniej mówiąc stopnia nasilenia objawów. Odkrycia naukowców z University of Cambridge pozwalają lepiej zrozumieć przyczyny wystąpienia nie tylko „długiego covidu”, ale również innych zespołów powirusowych objawiających się spadkiem energii i odczuwaniem zmęczenia nawet po relatywnie niewielkim wysiłku fizycznym.

Czy można zapobiec wystąpieniu long covid?

Naukowcy twierdzą, że przeprowadzone przez nich badanie wskazuje na potencjalne sposoby zapobiegania rozwojowi long covid. Ryzyko jego wystąpienia można zmniejszyć poprzez uregulowanie poziomu żelaza we krwi, gdy pacjent znajduje się jeszcze we wczesnym stadium choroby. Inna metoda to suplementacja żelaza „zawczasu”, choć ma ona pewne ograniczenia. „Niekoniecznie jest tak, że dany pacjent nie ma wystarczającej ilości żelaza w organizmie. Po prostu jest ono uwięzione w niewłaściwym miejscu. Trzeba znaleźć sposób, by wciągnąć je ponownie do krwioobiegu” – zauważyła doktor Aimee Hanson z University of Cambridge.

