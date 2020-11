Szczepionka dla niemowląt może chronić przed COVID-19

W nowym badaniu naukowcy podzielili 80 osób na 2 grupy. Grupa MMR II składała się z 50 osobników urodzonych w USA, którzy mieli głównie przeciwciała MMR ze szczepionki MMR II. Grupa porównawcza 30 osób nie miała danych o szczepieniach MMR II i miałaby głównie przeciwciała MMR z innych źródeł, w tym wcześniejszych chorób odry, świnki i / lub różyczki. Naukowcy odkryli istotną, odwrotną korelację między mianami świnki a ciężkością COVID-19 w grupie MMR II. Nie stwierdzono istotnych korelacji między mianami wirusa świnki a ciężkością choroby w grupie porównawczej, między mianami świnki a wiekiem w grupie MMR II lub między ciężkością a mianami wirusa odry lub różyczki w obu grupach.

W grupie MMR II miana świnki od 134 do 300 AU / ml stwierdzono tylko u osób z funkcjonalną odpornością lub bezobjawowych. Wszyscy z łagodnymi objawami COVID-19 mieli miana świnki poniżej 134 AU / ml. Wszyscy z umiarkowanymi objawami mieli miana świnki poniżej 75 AU / ml. Wszyscy, którzy byli hospitalizowani i potrzebowali tlenu, mieli miana świnki poniżej 32 AU / ml. Miana mierzono przez Quest Diagnostics przy użyciu ich standardowego protokołu diagnostycznego.

Szczepionka MMR a COVID-19

„To pierwsze badanie immunologiczne oceniające związek między szczepionką MMR II a COVID-19. Statystycznie istotna odwrotna korelacja między mianami świnki a COVID-19 wskazuje, że istnieje związek, który uzasadnia dalsze badanie” – powiedział współautor David J. Dr Hurley, profesor i mikrobiolog molekularny na University of Georgia. „Szczepionka MMR II jest uważana za bezpieczną szczepionkę o bardzo niewielu skutkach ubocznych. Jeśli przynosi ostateczną korzyść w postaci zapobiegania zakażeniu COVID-19, zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, zmniejszania jego dotkliwości lub kombinacji dowolnych lub to wszystko jest interwencją o bardzo wysokim współczynniku nagród i niskim ryzyku. Maksymalną seropozytywność uzyskuje się po dwóch szczepieniach w odstępie co najmniej 28 dni" – dodał.

