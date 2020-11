Czy brak ubezpieczenia zdrowotnego oznacza, że nie można być bezpłatnie leczonym na COVID-19?

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia jeszcze w marcu 2020 roku ponad 1,5 miliona Polaków nie miało ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej grupy należą nie tylko osoby bezrobotne, ale i ludzie zatrudnieni na tzw. śmieciówkach. Co więcej, do szacunków NFZ można by doliczyć cudzoziemców, którzy pracują w Polsce, ale najczęściej korzystają z pakietów oferowanych przez ich firmy w placówkach prywatnych, by nie musieć mierzyć się samodzielnie z załatwianiem formalności z NFZ. Część z osób nieubezpieczonych to także Polacy pracujący zagranicą i przyjeżdżający do ojczyzny tylko od czasu do czasu.

Rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 spowodowało, że bezrobotni zaczęli się masowo rejestrować w urzędach pracy. Np. w tym krakowskim w marcu 2020 roku, w porównaniu z lutym, zarejestrowało się o 30 procent osób więcej. Wszystko przez obawy związane nie tylko z ryzykiem zachorowania na COVID-19, ale i ewentualną koniecznością późniejszego zapłacenia za pomoc medyczną z własnej kieszeni.

Brak ubezpieczenia a COVID-19: czy uzyskam bezpłatne leczenie?

Nie trzeba się jednak takiej sytuacji obawiać – każdy jest uprawniony do bezpłatnego leczenia COVID-19. Na podstawie art. 38 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, koszty świadczeń u osób przebywających w izolacji, czyli również na kwarantannie, spowodowanej tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi są finansowane z budżetu państwa u osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Co więcej, to bezpłatne leczenie obejmuje również powikłania zdrowotne spowodowane przez COVID-19.

Ponadto, w art. 9 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych zaznaczono, że spowodowane zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, również takich jak transport sanitarny, jest finansowane przez NFZ oraz ze środków budżetu państwa.