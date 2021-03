Naukowcy zalecają szczepienie dzieci na COVID już tej jesieni. Wiemy, dlaczego

Niezaszczepione dzieci mogą potencjalnie przenosić wirusa

– Dzieci mogą przenosić wirusa na dorosłych, a ich szczepienie będzie istotnym elementem obniżenia wskaźnika zakażeń – powiedziała Ann Muñana z Chamberlain University i członek Chicago Department of Public Health Vaccine Scientific Workgroup.

Nie wiadomo, jak długo dzieci mogą przenosić wirusa po ekspozycji, ale ryzyko wciąż istnieje.

– Prawdopodobnie ten okres jest podobny jak u dorosłych – powiedział dr Robert Amler, dziekan School of Health Sciences and Practice Building w New York Medical College i były dyrektor medyczny Centers for Disease Control and Prevention Agency for Toxic Substances and Disease Registry. – Nie wiadomo, jak bardzo przyczynia się to do rozprzestrzeniania się wirusa w różnych społecznościach.

Szczepienie dzieci może być konieczne do osiągnięcia odporności stadnej

Ponieważ dzieci z wirusem mogą stanowić źródło zakażeń szerszych społeczności, eksperci twierdzą, że może być konieczne szczepienie dzieci w celu osiągnięcia odporności zbiorowej. Procent tej młodszej populacji, jaki należałoby w tym celu zaszczepić, nie został jeszcze wyliczony.

– Szacunki dotyczące odporności stadnej na COVID-19 są bardzo różne. Nawet od 60 do 90 procent – powiedziała dr Nichole Cumby, mikrobiolog.

– Jeśli jednak jest bliżej górnej granicy tego progu – co jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę pojawienie się nowych wariantów, które mogą łatwiej się rozprzestrzeniać – wówczas dzieci poniżej 16. roku życia prawdopodobnie będą musiały zostać zaszczepione, aby osiągnąć 90 procent odporności stadnej – powiedziała Cumby.

Naukowcy mają jednak świadomość, że nie każdy dorosły zostanie zaszczepiony, czy to z wyboru, czy z powodu przeciwności zdrowotnych.

– Niektórzy mają alergie, które uniemożliwiają im przyjęcie szczepionki. Inni decydują się tego nie robić z różnych powodów – powiedziała Cumby. – Ponieważ jest mało prawdopodobne, aby wszyscy dorośli zostali zaszczepieni, szczepienie dzieci staje się ważniejsze dla osiągnięcia krytycznego progu odporności stadnej.

Dlaczego konieczne są badania z podziałem na wiek?

Obecnie trwające badania kliniczne obejmują dzieci w wieku 12 lat i starsze. Naukowcy mają plan przebadania młodszych dzieci, jeśli te badania przebiegną pomyślnie.

– Najbardziej etycznym sposobem przeprowadzania tych badań jest rozpoczęcie od starszych dzieci, a następnie stopniowe przechodzenie do młodszych dzieci – powiedział dr Johan C. Bester, bioetyk z University of Nevada Las Vegas School of Medicine.

– Zawsze należy brać pod uwagę interes dzieci. Ważne jest, aby mieć dodatkowe zabezpieczenia podczas prowadzenia badań z udziałem dzieci, aby mieć pewność, że ich interesy są chronione – powiedział.

Chociaż pod pewnymi względami dzieci są podobne do dorosłych, ich układ odpornościowy może znacznie różnić się od układu odpornościowego dorosłych.

– Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że dzieci nie są tylko małymi dorosłymi. Dlatego musimy ciężko pracować nad oceną szczepionki w badaniach klinicznych, abyśmy mogli zapewnić odpowiednią dawkę i odpowiednią częstotliwość szczepień – powiedział dr C. Buddy Creech, dyrektor programu badawczego Vanderbilt Vaccine Research w Vanderbilt University Medical Center w Tennessee.

Wizje przyszłości

Większość ekspertów twierdzi, że im więcej zaszczepionych osób, tym lepiej – niezależnie od wieku.

– Dopiero zaczynamy się uczyć, jakie mogą być długoterminowe konsekwencje zakażenia COVID, a wraz z upływem lat prawdopodobnie zobaczymy długoterminowy wpływ tej infekcji – powiedziała Muñana.

– Nie wiemy, jakie problemy zdrowotne po latach od zakażenia może mieć dziecko lub osoba dorosła, która wyleczyła się z COVID. Mogą to być na przykład schorzenia układu oddechowego lub neurologiczne. Dlatego ważne jest, aby zaszczepić jak najwięcej osób, w tym dzieci, które spełniają kryteria kwalifikacyjne do szczepienia – powiedziała specjalistka.

