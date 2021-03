Istnieje małe prawdopodobieństwo, że zachorujesz na COVID-19 dwa razy. Chyba że masz więcej niż 65 lat

Naukowcy przeanalizowali dane 4 milionów Duńczyków, którzy kiedykolwiek zachorowali na COVID-19. Najpierw przyjrzano się informacjom o zakażeniach z okresu między początkiem września a końcem grudnia 2020 roku, a później porównano je ze wcześniejszymi zakażeniami – z okresu między marcem a majem 2020. Spośród 11 068 osób, które uzyskały pozytywny wynik za pierwszym razem, tylko 72 zachorowały ponownie. Większość z nich stanowili seniorzy po 65. roku życia.

Dane dla całej populacji były jednak pozytywne: najpierw wykazano, że ktoś, kto zachorował raz, przed ponownym zakażeniem powinien być chroniony przez co najmniej kolejnych 6 miesięcy. Przeprowadzono więc kolejne badania i również okazało się, że nawet po upływie następnej połowy roku ochrona nie znika.

Seniorzy mieli większe ryzyko zachorowania

Starsze osoby miały tylko 47-procentową ochronę przed zakażeniem, w porównaniu z 80 procentami wśród ludzi młodszych. Wyniki nie zdziwiły naukowców, ponieważ od dawna wiadomo, że układ odpornościowy z wiekiem staje się słabszy. Jak zaznaczył dr Steen Ethelberg z duńskiego Statens Serum Institut, jeden z autorów badania, dowodzi ono, jak ważne jest, by ludzie stosowali się do środków bezpieczeństwa, chroniących przed zachorowaniem nie tylko ich samych, a także osoby starsze. Do tych środków ekspert zaliczył m. in. noszenie maseczek i mycie rąk oraz ich dezynfekcję po wyjściu na zewnątrz, kontakcie z osobami, z którymi się nie mieszka.

