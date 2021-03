Premier: Część szpitali covidowych zostanie zamieniona w szpitale rehabilitacji pocovidowej

Premier zapowiedział, że szpitale tymczasowe, które do tej pory przyjmowały pacjentów podczas trzech fal pandemii i w których prowadzone były szczepienia, zostaną – jeśli wyniknie taka potrzeba – przekształcone w centra rehabilitacji.

Centra rehabilitacji i większa ilość łóżek

Wszystko będzie zależało od decyzji kierownictwa tych placówek i poszczególnych wojewodów. Celem jest, jak zaznaczył Morawiecki, zorganizowanie już od kwietnia, przez maj, czerwiec i lipiec jak najszerszej pomocy dla pacjentów, którzy już przeszli COVID-19.

Polityk dodał również, że na Dolnym Śląsku zwiększona zostanie liczba łóżek dostępnych dla pacjentów. Udało się także zrekrutować do pracy w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu 50 studentów i studentek 6. roku medycyny, co jak zaznaczył premier, jego zdaniem jest szczególnym sukcesem w covidowych czasach, gdy kadry zaczyna brakować.

– A lekarzy nam teraz bardzo potrzeba, bo to jest najbardziej wąskie gardło. Cieszę się, że również tutaj (we Wrocławiu – przyp. red.) mamy bardzo duży, 60-litrowy pojemnik z dobrą logistyką dostaw do tlenu, bo tlen daje życie, daje szanse na przeżycie bardzo wielu osobom – dodał Morawiecki.

