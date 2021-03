Ponad połowa pracowników służby zdrowia na całym świecie walczy z wypaleniem zawodowym. A to może się źle skończyć i dla nich, i dla pacjentów

Globalna pandemia COVID-19 jeszcze tylko pogorszyła sytuację. Uwagę na ten problem zwrócił dr Dharam Kaushik, profesor urologii na Long School of Medicine i chirurg z Mays Cancer Center, który opublikował na ten temat specjalny artykuł-apel w czasopiśmie medycznym „The Lancet”. Medyk powołuje się w nim m. in. na wyniki ankiety, przeprowadzonej przez skierowany do pracowników ochrony zdrowia serwis Medscape. Wzięło w niej udział ponad 7500 osób z całego świata, a wyniki są niepokojące – większość z nich odczuwa duży stopień wypalenia zawodowego.

Przyczyny wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia

Stres związany z opieką nad przekraczającą wszelkie normy liczbą pacjentów, głównie chorych na COVID-19, związana z pandemią reorganizacja pracy, odczuwana w jej czasie samotność i ogromne napięcie, związane z codzienną walką o życie i zdrowie dużej liczby osób, nie pozostają bez wpływu na psychikę. Stąd rozwijające się wśród pracowników służby zdrowia uczucie lęku, które nierzadko prowadzi do depresji. Dr Kaushik wskazuje, że codzienne obserwowanie śmierci wielu osób, długie godziny pracy w niebezpiecznych warunkach (zwłaszcza przed wprowadzeniem szczepionek) robią swoje. Według medyka szczególnie mocno tę sytuację odczuwają, w związku z panującą w wielu krajach nierównością płci, kobiety. Specjalista przewiduje, że w 2030 roku cały świat będzie mocno odczuwał niedobór liczby pracowników ochrony zdrowia.

Skąd takie prognozy? Kaushik odwołuje się do opublikowanego już wcześniej, również w „The Lancet”, artykułu, poświęconego właśnie tej kwestii. Mowa tam również o tym, że niedobór pracowników będzie wiązał się ze stratami bliskimi 47 bilionów dolarów, a prognozy te zostały sporządzone jeszcze przed pandemią. A przecież bez pracowników służby zdrowia nie wyleczy się żadnej pandemii.

Konieczne jest więc, jak zauważa Kaushik, by decydenci zaczęli doceniać pracowników służby zdrowia i zauważać ten problem. Warto opracować szeroko zakrojony program zapobiegania wypaleniu zawodowemu medyków, by lepiej przygotować się na przyszłość.

