Wielka Brytania: W poniedziałek osiągniemy próg odporności zbiorowej

Jak badacze to ustalili? Za pomocą specjalnego stworzonego przez siebie modelu, z którego wynika, że 12 kwietnia odsetek zaszczepionych Brytyjczyków wyniesie 73,4 procent. A według naukowców to właśnie punkt, w którym dana społeczność osiąga odporność zbiorową.

Wirus będzie zmuszony do wycofania się

Jak zaznaczył w rozmowie ze Sky News prof. Karl Friston z UCL:

To jest reakcja łańcuchowa. Jeśli usunie się możliwość przenoszenia wirusa przez jedną osobę na więcej niż jedną następną, wtedy ona umrze. Jest to ważny kamień milowy, stanowiący odzwierciedlenie faktu, że sprawy idą zgodnie z planem. To sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby po lecie lub jesienią nastąpił gwałtowny wzrost liczby ofiar śmiertelnych lub hospitalizacji.

Ekspert dodał również, że nie oznacza to, iż można zacząć ignorować restrykcje, ponieważ próg odporności zbiorowej będzie zależał od ryzyka transmisji, a to zależy m. in. od takich kwestii jak dystans społeczny.

W czwartek 8 kwietnia podano, że w Wielkiej Brytanii wykryto 3030 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 53 zgony z powodu COVID-19. W liczbie zakażeń, w porównaniu z ostatnimi 7 dniami, nastąpił spadek o 37,3 procent, a w liczbie zgonów – o 32,5 procent. W sumie w Wielkiej Brytanii od początku epidemii wykryto 4,37 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a z powodu choroby zmarło 126 980 osób. Natomiast liczba osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki wynosi już 6 mln osób.

