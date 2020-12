Psy śledcze tresowane do wykrywania COVID-19

Jak wynika z nowego badania, psy można wytresować do wykrywania COVID-19. Naukowcy są przekonani, że psy wyczuwają specyficzny zapach wytwarzany przez lotne związki organiczne wytwarzane przez katabolity, substancje wytwarzane w wyniku replikacji wirusa, które uciekają z organizmu wraz z potem. Wcześniej psy zostały również nauczone wykrywania infekcji i chorób, w tym raka okrężnicy, malarii i choroby Parkinsona.

Psy wykryją COVID-19

Używając próbek ludzkiego potu, eksperci wyszkolili 14 psów do wykrywania infekcji koronawirusem. Psy wcześniej pracowały przy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ratowaniu ludzi oraz wykrywania raka okrężnicy. Naukowcy nie wykorzystali psów wyszkolonych do wykrywania nielegalnych narkotyków, ponieważ nie można było wykluczyć, że badani pacjenci spożywają tego typu substancje. Pobrano próbki potu łącznie 177 pacjentów z czterech szpitali w Paryżu i jednego w Bejrucie – 95 było pozytywnych na Covid-19, a 82 negatywnych. Psy uzyskały od 76% 100% skuteczności, a dwa z nich nie pomyliły się w żadnym przypakdu. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie PLOS One.

„Nawet jeśli wyszkolone psy są w stanie prawidłowo odróżnić osoby z objawami Covid-19 pozytywnymi od bezobjawowych negatywnych, nie powinno się ich uważać za doskonały test diagnostyczny – ale raczej za narzędzie uzupełniające” – stwierdzono w badaniu.

To nie pierwszy przypadek, gdy psy mają służyć w takiej roli. W Wielkiej Brytanii zespół z London School of Hygiene and Tropical Medicine szkoli sześć psów w nadziei, że będą one w stanie wykryć osoby z koronawirusem, nawet jeśli infekcja nie daje żadnych objawów. Inna grupa psów rozpoczęła we wrześniu pracę na lotnisku w Helsinkach. Również w Chile psy policyjne są szkolone do wykrywania COVID-19 u ludzi.

Czy psy zarażają się COVID-19?

Według amerykańskiego Centers for Disease Control nie ma dowodów na to, że zwierzęta, w tym psy, odgrywają znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się Covid-19. W przypadku francuskiego eksperymentu stwierdzono zakażenie kilku psów, mimo że ze względów bezpieczeństwa badacze nie używali próbek pobranych wcześniej, niż 24 godziny przed testem.

Czytaj też:

Pies-terapeuta podbija sieć. Nie zobaczycie dziś nic słodszegoCzytaj też:

Nie wiesz, czy masz COVID-19? Ta aplikacja cię zdiagnozuje