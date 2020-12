Pisanie pamiętnika w czasie pandemii może być niezwykle pomocne

Dzienniczek czy pamiętnik to sposób na udokumentowanie twojej unikalnej historii, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Zapewne nie zechcesz wracać do tego rozdziału w twoim życiu bezpośrednio po ustaniu pandemii, ale w pewnym momencie w przyszłości myśli, które towarzyszą ci teraz, wszelkie zmartwienia i troski okażą się ciekawe. Pisanie dzienniczka to świetny środek wspomagający pamięć. Wiedz, że nigdy nie jest za późno. Zacznij teraz i zapisz wspomnienia z ostatnich kilku miesięcy, gdy jeszcze dobrze wszystko pamiętasz.

Pisanie pamiętnika to darmowa terapia

Wprawdzie brakuje badań dotyczących długoterminowego wpływu prowadzenia dziennika na umysł, ale ogółem z różnych badań wynika, że pisanie o tym, co nas denerwuje, a co uszczęśliwia, przynosi wiele korzyści nie tylko dla psychiki, ale także dla ogólnego zdrowia organizmu i innych aspektów życia.

Spotkania z psychoterapeutą są korzystne dla wszystkich, bez względu na to, z czym próbujemy sobie poradzić. Niezależnie od tego, czy korzystasz z profesjonalnej pomocy, czy nie, pisanie o tym jest również bardzo skutecznym, a przy tym pozbawionym kosztów narzędziem służącym poprawie zdrowia psychicznego.

Opisanie zmartwień i problemów pomaga nam je rozwiązać. Akt refleksji pozwala nam spojrzeć na problem z odpowiedniej perspektywy, a nazwanie i scharakteryzowanie problemu jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. Dzięki pisaniu bez wiedzy osób dokoła możemy lepiej zrozumieć nasze lęki i traumy, a to pomaga je złagodzić. Udowodniono także, że rozważanie, za co jesteś wdzięczny, zwiększa poziom szczęścia.

Psycholog z University of Texas w Austin James Pennebaker badał korzyści płynące z osobistego, refleksyjnego pisania. W swoich licznych badaniach nad pisaniuem o przykrych lub traumatycznych wydarzeniach odkrył, że jest to „darmowe, proste i skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów, które nie pozwalają zasnąć w nocy”. Zdaniem specjalisty samo przyznanie się do problemu ma wartość, a pisanie o nim pomaga go zrozumieć.

Korzyści z pisania pamiętnika

Pennebaker mówi, że przepracowanie problemu, czyli kiedy przestaniesz o nim myśleć, sprawi, że będziesz lepiej spać, a sen przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Poprawiają się też relacje z ludźmi – prawdopodobnie dlatego, że łatwiej można skupić się na innych i ich problemach.

W jednym badaniu przeprowadzonym przez Pennebakera studenci, którzy praktykowali pisanie „z głębi serca” o traumatycznych wydarzeniach, doświadczali mniejszej liczby przeziębień i byli mniej zmęczeni. W innym badaniu ci, którzy niedawno stracili pracę i pisali o tym, szybciej znajdowali nową pracę niż ci, którzy tego nie robili.

Pisanie pamiętnika wiąże się też z wieloma innymi korzyściami, w tym z poprawą jakości snu, pamięci, a nawet pożycia małżeńskiego u niektórych par. Pisanie o pozytywnych doświadczeniach może zwiększyć satysfakcję z życia, a pisanie o osobistych sprawach przyczyniło się u niektórych do zmniejszenia objawów depresji.

To, w jaki sposób pisanie wpływa na mózg, wciąż jest badane. Ale naukowcy zajmujący się kognitywistyką wiedzą już teraz, że nasze mózgi mogą przetwarzać określone informacje tylko poprzez ich zapisywanie.

Podsumowując, pisanie dziennika może stać się pozytywnym i przyjemnym nawykiem oraz pozwala dać upust swoim emocjom w nieszkodliwy sposób. Działa uspokajająco i daje okazję do kreatywnego działania. Ponadto pomaga w rozwiązywaniu osobistych i zawodowych problemów, a także daje wiarygodny zapis faktów i szczegółów, które później często mogą okazać się kluczowe w wielu sprawach. Pozwala również utrwalić momenty, do których powrót sprawi radość w późniejszych okresach. Pamiętnik może też posłużyć jako archiwum życia rodzinnego, które może zostać przekazane kolejnym pokoleniom.

