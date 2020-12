Senat: Przedszkola i żłobki tylko dla zaszczepionych dzieci

Szczepionka przeciwko koronawirusowi nadal budzi wiele kontrowersji. Chociaż zamówiło ją wiele krajów (w tym Polska), a skutki uboczne są już znane, nadal ludzie mają obawy przed szczepieniem. Z czego to wynika? Do końca nie wiadomo, ponieważ do szczepionek przekonują zarówno medycy, jak i rząd. Pod koniec 2020 roku pojawiła się próba rozwiązania problemu ustawowo.

Szczepienia ochronne w przedszkolach i żłobkach

Nowa inicjatywa senatorów ma w planach zmianę trzech ustaw: o prawie oświatowym, o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz o podstawowej opiece zdrowotnej. Zakłada, że szczepionka przeciwko koronawirusowi ma warunkować przyjęcie dziecka do publicznego żłobka lub przedszkola. Wymagane zaświadczenie potwierdzające szczepienie miałby wydawać lekarz POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

„Idea jest słuszna i Ministerstwo Zdrowia ją popiera. Jako przedstawiciel ministerstwa i lekarz jestem zdecydowanie za tym, aby wyszczepialność polskiego społeczeństwa była jak największa” – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kiedy wejdą zmiany?

Jeśli Sejm zdecyduje się przyjąć ustawę, państwowe żłobki i przedszkola będą miały zagwarantowany rok na przystosowanie swoich statutów do nowych przepisów. Niewykluczone, że zrobią to szybciej. Zmiany ustaw nie zakładają obowiązku szczepienia starszych dzieci, ponieważ taki już istnieje. W prawie polskim 6-latki przechodzą przygotowanie przedszkolne, w ramach którego wykonuje się szczepienia ochronne. W razie większej liczby kandydatów niż jest miejsc w przedszkolu, zaświadczenie o odbytych szczepieniach ma być jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do placówki.

Czytaj też:

Minister Dworczyk o obawach przed szczepionką na COVID-19: To naturalna rzecz