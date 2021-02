Przeciwciała mogą chronić przed ponownym zakażeniem koronawirusem. Nowe badania

Badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine pokazało, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik na obecność przeciwciał przeciw koronawirusowi były w mniejszym stopniu narażone na zakażenie koronawirusem w porównaniu z osobami, które uzyskały negatywny wynik na obecność przeciwciał.

– Wyniki badania w zasadzie wskzują na 10-krotną redukcję, choć miałbym zastrzeżenia co do tego. Innymi słowy, może to być przeszacowanie redukcji. Może to być niedoszacowanie redukcji – powiedział dr Douglas Lowy, zastępca dyrektora National Cancer Institute, który był autorem badania.

– Dla mnie najważniejsze jest to, że redukcja wystąpiła – powiedział. – Główny wniosek jest taki, że obecność przeciwciał po naturalnej infekcji wiąże się z częściową ochroną przed nową infekcją.

Lowy dodał, że osoby, które wyleczyły się z COVID-19, powinny nadal zostać zaszczepione, gdy nadejdzie ich kolej.

Przebieg badania

Naukowcy m.in. z National Cancer Institute przeanalizowali dane od ponad 3,2 miliona ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy w ubiegłym roku przeszli test na przeciwciała przeciw koronawirusowi w okresie od stycznia do sierpnia. Wśród badanych 11,6% miało wynik pozytywny na przeciwciała, a 88,3% – negatywny.

Na podstawie kolejnych danych naukowcy odkryli, że tylko 0,3% osób, które uzyskały wynik pozytywny na przeciwciała, uzyskało wynik pozytywny na zakażenie koronawirusem później, po upływie 90 dni. Natomiast u 3% osób z ujemnymi wynikami testu na obecność przeciwciał zdiagnozowano później zakażenie koronawirusem w tym samym okresie.

Jednak badanie ma charakter obserwacyjny i sugeruje, że istnieje związek między dodatnimi wynikami testu na obecność przeciwciał a niższym ryzykiem zakażenia po około 90 dniach, ale potrzebne są dalsze badania, aby określić związek przyczynowy i czas ochrony przed przeciwciałami może potrwać.

Ryzyko zakażenia innymi wariantami koronawirusa

Lowy powiedział, że potrzebne są również dalsze badania, aby określić ryzyko ponownej infekcji jednym z pojawiających się wariantów koronawirusa.

– Teraz, gdy wiemy, że istnieją te warianty, jakie są tego konsekwencje? Krótka odpowiedź brzmi: nie wiemy – powiedział Lowy. Podkreślił również, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał, powinny nadal zostać zaszczepione przeciwko COVID-19.

„Wiadomo już, że większość pacjentów, którzy wyleczyli się z COVID-19, ma przeciwciała, a reinfekcja wydaje się do tej pory pojawiać rzadko ale nadal nie jest jasne, jak długo będzie trwała ochrona przeciwciał wytworzonych z powodu naturalnej infekcji” – pisał dr Mitchell Katz z Nowego Jorku.

„Z tego powodu szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 jest zalecane niezależnie od statusu przeciwciał” – napisał Katz.

„Nie wiadomo również, jak długo będzie trwała ochrona przeciwciał zapewniana przez szczepionki” – napisał. „Tylko czas pokaże, jak długo potrwa ochrona przeciwcił wytworzonych z powodu naturalnej infekcji lub szczepienia”.

Czytaj też:

Maseczkowy zawrót głowy. Jak przed wirusem osłania się Polak, a jak Czech Niemiec czy HiszpanCzytaj też:

Naukowcy odkryli kalifornijski szczep koronawirusa. Badana jest jego odporność na szczepionkęCzytaj też:

Przeszczep płuc miał uratować życie tej kobiety. Przyczynił się do zachorowania na COVID-19