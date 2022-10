Koronawirus – nowy wariant XBB. Kiedy fala zakażeń dotrze do Polski?

Eksperci szacują, że fala zakażeń koronawirusem może dotrzeć do Polski już za ok. 6-8 tygodni. I jak dodają, nowy wariant XBB najlepiej omija naszą odporność z dotychczas zbadanych linii rozwojowych SARS-CoV-2. – Takie warianty są groźniejsze dla populacji od tych, które są bardziej zaraźliwe – komentuje cytowany przez serwis WP abcZdrowie lek. Bartosz Fiałek, popularyzator wiedzy o COVID, zastępca dyrektora ds. medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Co to jest wariant XBB?

XBB wywodzi się od subwariantów Omikronu. Jak tłumaczy wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, nowy wariant to tzw. rekombinant, czyli wariant wirusa, który powstał przez wymianę materiału genetycznego dwóch przodków. – W znaczącym stopniu ucieka on przed odpornością poszczepienną i poinfekcyjną – tłumaczy prof. Szuster-Ciesielska. – Ponadto były robione symulacje komputerowe, które wykazały, że wystarczyłoby zaledwie pięć mutacji subwariantu BA.5 albo BA.2.75, które by spowodowały brak skutecznej odpowiedzi immunologicznej wobec tak zmienionych sublinii Omikronu. Oczywiście to była tylko symulacja komputerowa, takie mutacje niekoniecznie muszą się pojawić, ale to jednak pokazuje, że niewiele nas dzieli od tego, żeby te nowe warianty sprawiły nam problem – zaznacza wirusolożka w rozmowie z WP abcZdrowie.

Wariant XBB – takich boimy się najbardziej

Jak zaznacza serwis, eksperci przypominają, że wyjątkową skuteczność w przełamywaniu odporności przez wariant XBB wykazano na razie w warunkach laboratoryjnych. – Nie mamy jeszcze informacji na temat tego, jaka jest jego patogenność, jak ciężką chorobę ten wariant wywołuje, choć wiemy, że może powodować reinfekcje, tudzież infekcje przełomowe. Wariantów, które omijają naszą odporność, boimy się najbardziej – mówi Bartosz Fiałek.

Czytaj też:

Znów zmieniają się objawy COVID–19. Sprawdź, czy ich nie maszCzytaj też:

Nowy wirus z Rosji. Jest podobny do SARS-CoV-2, szczepionki nie działają