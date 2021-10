Trójwymiarowe odmłodzenie skóry

RRS HA LONG LASTING to nowy preparat przeznaczony do iniekcji śródskórnych, stosowany w celu poprawy elastyczności i nawilżenia skóry twarzy, a także redukcji głębokości zmarszczek. Koncepcja tego zabiegu to SKIN BUILDER: FULL FACE 3D REJUVENATION, czyli całościowe odmłodzenie twarzy jednym zabiegiem.

RRS HA LONG LASTING ma innowacyjną formułę: produkt ten nie jest ani stymulatorem tkankowym, ani wypełniaczem. To preparat hybrydowy pomiędzy fillerem a biorewitalizatorem. RRS HA LONG LASTING powstał na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego (21 mg/ 3 ml) bardzo wysokiej jakości i o odpowiednio dobranych właściwościach reologicznych. Ma postać gęstego żelu z dodatkiem buforu 15 aminokwasów. Chronią one zawieszony w nim kwas hialuronowy, spowalniają jego biodegradację, pozytywnie wpływają na stres osmotyczny wywołany wstrzyknięciem implantu w skórę oraz mają właściwości regenerujące skórę.

Sam zabieg jest bardzo komfortowy i bezpieczny: wystarczy wykonać siedem iniekcji na każdą połowę twarzy. Procedura jest ścisłe określona. Po zabiegu obserwujemy natychmiastowe odświeżenie wyglądu, wysoką satysfakcję u pacjentów, a także niski wskaźnik działań niepożądanych. W zależności od problemu wykonujemy tylko jeden-trzy zabiegi w roku.

Preparat przeznaczony jest dla pacjentów w wieku 25-55; można go stosować bez ograniczeń dotyczących koloru skóry i fototypu pacjenta.

Jakie są wskazania do stosowania produktu? To:

– fotostarzenie skóry,

– atrofia,

– suchość,

– elastoza,

– zmarszczki,

– przebarwienia.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są z kolei rany na skórze, choroby skóry, alergia, choroby ogólnoustrojowe w aktywnej fazie, ciąża i karmienie piersią. Preparatu nie stosuje się u dzieci poniżej 18 roku życia

Wystarczy 3 ml tego preparatu, aby przeprowadzić zabieg w obrębie całej twarzy. Unikalny skład, odpowiednia technika sieciowania i dodatek aminokwasów zapewniają wyraźny efekt napięcia skóry po zabiegu i utrzymanie skóry w dobrej kondycji przez długi czas po zabiegu. Wystarczy od jednego do trzech takich zabiegów w roku w zależności od kondycji skory

Zabieg jest komfortowy, trwa krótko i praktycznie nie wymaga rekonwalescencji. Cena jednego zabiegu to 1500 zł, co również jest bardzo dużym pozytywem.

Autor: dr n. med. Magdalena Łopuszyńska

