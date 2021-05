Artystka kwestionowała szkodliwość koronawirusa. Teraz w szpitalu walczy z COVID-19

Jeszcze niedawno Rachel Velberg znana jako MC Boogshe, aktywnie udzielała się w ruchu kwestionującym szkodliwość koronawirusa. Uczestniczyła w antyrządowych protestach przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w związku z pandemią, była szczególnie aktywna w mediach społecznościowych.

Jak informują holenderskie media, w ubiegłym tygodniu Velberg trafiła w stanie ciężkim do szpitala. Miała problemy z oddychaniem. Artystka, która jeszcze niedawno uważała, że koronawirus to tylko „niegroźna grypa”, obecnie twierdzi, że „wirus to nie żart”. Poinformowała swoich fanów na Instagramie, że czuje się już lepiej i niedługo trafi do domu.

Koronawirus w Holandii. Młodzi trafiają do szpitali

Tymczasem, jak informuje dziennik „Algemeen Dagblad”, coraz więcej ludzi młodych zakażonych koronawirusem trafia do szpitala. „Nie tylko obniża się średni wiek pacjentów z COVID-19, ale także w wartościach bezwzględnych nastąpił znaczny wzrost liczby ciężko chorych młodych ludzi, którzy wymagają hospitalizacji” – czytamy w artykule.

Wzrost liczby młodych pacjentów występuje zarówno na oddziałach intensywnej terapii, jak i na zwykłych oddziałach. Eksperci, cytowani przez dziennik, podkreślają, że konieczne jest przyspieszenie procesu szczepień ludzi młodych.

Dziennik „Metro” poinformował również w sobotę o decyzji rządu w sprawie dalszego luzowania obostrzeń. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom od 11 maja nie zostaną otwarte siłownie i muzea. „Obłożenie szpitali jest ciągle zbyt duże” – napisał na Twitterze minister zdrowia Hugo de Jonge.

