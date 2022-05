Chcesz w naturalny sposób zapobiec objawom alergii, używaj lubczyku. Sprawdź, jakie jeszcze zastosowanie ma ta roślina

Lubczyk to roślina dziś nieco zapomniana, mimo że jej prozdrowotne właściwości są znane od bardzo dawna. Stosowana była jako naturalny afrodyzjak, a jej działanie porównywane jest do żeń- szenia. Doskonale sprawdza się też w kuchni: używana jest do sałatek, zup i bulionów, a także jako przyprawa lub składnik aromatyzujący do napojów i alkoholu.

Dzięki charakterystycznym liściom, z wyglądu lubczyk przypomina nieco selera. Jadalne są zarówno liście, jak i korzeń tej rośliny. Działanie lecznicze wykazuje przede wszystkim korzeń, a zwłaszcza wywary sporządzane na jego bazie. Najnowsze badania wskazują, że lubczyk ma silne działanie antyalergiczne. Dzięki przeciwzapalnym i kojącym właściwościom łagodzi działania alergenów. Zawarta w nim kwercetyna, która jest naturalnym inhibitorem histaminy, zmniejsza reakcję alergiczną organizmu, eliminując swędzenie oczu, katar i inne objawy alergii. Kojąco wpływa na skórę Liście lubczyku można bezpośrednio nakładać na skórę lub stosować maść wytworzoną z rośliny. Zarówno jeden, jak i drugi sposób jest wykorzystywany do leczenia objawów łuszczycy i trądziku. Znajdujące się w lubczyku przeciwutleniacze zapobiegają też powstawaniu zmarszczek, a także poprawiają koloryt i wygląd skóry. Działa jako środek wykrztuśny Lubczyk ma działanie wykrztuśne, używany jest do usuwania nadmiaru śluzu w drogach oddechowych. Zawarty w roślinie eukaliptol, który wykazuje właściwości łagodzące, zmniejsza podrażnienia i stan zapalny w płucach. Ma działanie antybakteryjne Badania wskazują, że lubczyk ma działanie antybakteryjne. Polecany jest przy zakażeniach bakterią E. coli i Salmonelli. Wpływa na procesy trawienne Lubczyk łagodzi rozstrój żołądka i podrażnienia jelit, przywraca prawidłową pracę układu żołądkowo–jelitowego. Zapobiega wzdęciom i powstawaniu gazów. Łagodzi bóle menstruacyjne Spożywany w pierwszych dniach miesiączki lubczyk łagodzi bóle menstruacyjne, w tym skurcze brzucha i wzdęcia. Dodaje też energii i poprawia nastrój. Przynosi ulgę w stanach zapalnych Naturalne substancje zawarte w liściach lubczyku sprawiają, że jest on idealnym lekarstwem dla osób cierpiących na takie schorzenia jak dna moczanowa, zapalenie stawów i hemoroidy. Poprawia pracę nerek Badania wskazują, że lubczyk ma działanie moczopędne. Nie prowadzi ono jednak do utraty elektrolitów, wpływa na poprawę pracy nerek. Czytaj też:

