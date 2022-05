Przeciw temu wirusowi trzeba szczepić również chłopców. Powoduje wiele groźnych chorób

Szczepionki przeciw HPV są bezpieczne i dobrze tolerowane, dlatego na całym świecie podano dotąd już ponad 270 mln dawek. W Polsce lekarze od lat apelują o wprowadzenie krajowego programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na wzór programów prowadzonych na świecie. Według najnowszych informacji resortu zdrowia bezpłatne szczepienia przeciw HPV mają rozpocząć się w 2023 r.

Rodzaje szczepionek przeciw HPV

Na rynku dostępne są trzy rodzaje szczepionek przeciw HPV: 2-walentana, 4-walentna i 9-walentna. Wszystkie chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa, czyli 16 i 18, a także przed zmianami przednowotworowymi i nowotworami narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy, prącia) i odbytu oraz brodawkami narządów płciowych.

Koszt szczepionki

Jedna dawka kosztuje blisko 600 zł, a do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt kwalifikacji do szczepienia. Osobom w wieku od 9 do 14 lat włącznie (do 15. urodzin) zalecane jest podanie 2 dawek w odstępie od 5 do 13 miesięcy. U osób w wieku 15 lat i powyżej zalecane są trzy dawki podawane w odstępie 0, 1 i 6 miesięcy.

Jest możliwość częściowej refundacji szczepień przeciw HPV

1 listopada 2021 r. Polska dołączyła do grupy ponad stu krajów, które prowadzą szczepienia przeciw HPV. Preparat przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka typu 16 i 18 o nazwie Cervarix znalazł się na liście leków refundowanych. Z uwagi na małą popularność szczepień w Polsce rozpoczęto program szczepień przeciwko HPV od częściowej refundacji, a dopiero kolejnym krokiem ma być wdrożenie programu populacyjnego dla określonej grupy wiekowej. Na razie wszyscy zainteresowani mogą kupić szczepionkę z 50– procentową odpłatnością.

Trzeba szczepić również chłopców

Zakażenie wirusem HPV odpowiada głównie za występowanie nowotworów szyjki macicy, ale także może powodować raka prącia, odbytu oraz nowotwory głowy i szyi. Lekarze przekonują, że przeciw HPV należy szczepić nie tylko dziewczynki, ale również chłopców, ponieważ podstawową drogą transmisji jest droga seksualna, a podstawowym nośnikiem wirusa – męski penis. Zaszczepiony chłopiec będzie zatem zabezpieczony przed nowotworem prącia, ale także przed zakażeniem HPV. Nie będzie tego wirusa przenosił dalej, a w związku z tym będzie zabezpieczał też kobiety.

Szczepionki przeciwko HPV to nie szczepionki przeciwko nowotworom, ale przeciwko wirusowi. Zabezpieczają przed zakażeniami wirusowymi, które mogą prowadzić do onkogenezy. Nie zwalniają również z badań przesiewowych np. cytologii, umożliwiającej wykrycie zmian przednowotworowych lub nowotworowych szyjki macicy na wczesnym etapie – wyjaśniają lekarze.

