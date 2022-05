WHO: te nowotwory zabijają najszybciej. Lista grozy

Mechanizm powstawania nowotworów jest znany. W normalnych warunkach stare lub zniszczone komórki w organizmie zastępowane są przez nowe. Zdarza się jednak, że DNA komórki zostaje uszkodzone. Układ odpornościowy doskonale radzi sobie z niewielką liczbą nieprawidłowych komórek, nie potrafi jednak poradzić sobie z dużą liczbą zmienionych komórek. Komórki te rosną i dzielą się, przybierając formę guzów. Są to nowotwory.

Czynniki powodujące powstawanie nowotworów

Wszystkie rodzaje raka mogą rozprzestrzeniać się w organizmie, niektóre robią to w bardziej agresywny sposób niż inne. Zazwyczaj najszybciej rozprzestrzeniają się komórki nowotworowe, których DNA uległo największym zniszczeniom. Według WHO do głównych czynników ryzyka powstawania nowotworów można zaliczyć:

rakotwórcze promieniowanie np. jonizujące i ultrafioletowe,

substancje kancerogenne np. azbest, arsen, aflatoksyny i dym tytoniowy,

infekcje wirusowe, bakteryjne lub pasożyty,

wiek,

nadużywanie alkoholu,

niewłaściwą dietę,

predyspozycje genetyczne.

Wśród nowotworów, które rozwijają się wolniej, wymienia się:

niektóre rodzaje raka piersi, m.in.raka piersi z ekspresją ER (ER+) i bez ekspresji HER2 (HER2-),

przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL),

raka jelita grubego,

raka odbytnicy,

większość rodzajów raka prostaty.

Nowotwory, które rozwijają się najszybciej

Do nowotworów, które rozwijają się najszybciej, można zaliczyć:

raka płuc,



niektóre typy raka piersi np. potrójnie ujemnego rak piersi (TNBC) i zapalnego raka piersi (IBC),

ostrą białaczkę szpikową (AML),

ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL),

rzadko występujące rodzaje raka prostaty np. drobnokomórkowe,

chłoniaka z dużych komórek B.

Nie zawsze szybko rozwijający się nowotwór oznacza, że rokowania pacjenta są złe. Wiele z tych nowotworów można skutecznie leczyć. Niebezpieczne są również nowotwory, które są wykrywane późno, dopiero po pojawieniu się przerzutów.

Nowotwory, które powodują największą liczbę zgonów na świecie

Jak wynika z danych, jakimi dysponuje Światowa Organizacja Zdrowia, nowotwory, które powodują największą liczbę zgonów na świecie to:

rak płuc,

rak jelita grubego,

rak żołądka,

rak wątroby,

rak piersi.

