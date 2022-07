Preparaty na obniżenie cholesterolu na stałe wycofane z aptek! Sprawdź, które

Komisja Europejska wydała Rozporządzenie 2022/860, które wskazuje na konieczność wycofania z obrotu produktów zawierających w składzie 3 mg lub więcej monakoliny K w dziennej porcji. Z aptek zniknie szereg suplementów diety.

Monakolina K

Monakolina K to biologicznie aktywna substancja, naturalnie występującą w sfermentowanym czerwonym ryżu z wykorzystaniem czerwonych drożdży (Monascus purpureus). Jest powszechnie nazywana naturalną statyną, ponieważ jej mechanizm działania jest bardzo zbliżony do statyn, czyli leków obniżających stężenie cholesterolu we krwi.

Jakie leki znikną z aptek?

Langsteiner Anticholest – suplement diety zmniejszający stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi;

– suplement diety zmniejszający stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi; LipiActive CH – suplement diety przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, wspomagający prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, wspierający zmniejszenie ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów;

– suplement diety przeznaczony do stosowania u osób dorosłych, wspomagający prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, wspierający zmniejszenie ciśnienia krwi i poziomu trójglicerydów; Dobra Waga + Cholester – suplement diety w postaci tabletek przeznaczony dla dorosłych, zawierający obok monakoliny, ekstrakt z zielonej herbaty przyspieszający metabolizm organizmu, a także chrom, który hamuje łaknienie i kontroluje poziom glikemii we krwi;

– suplement diety w postaci tabletek przeznaczony dla dorosłych, zawierający obok monakoliny, ekstrakt z zielonej herbaty przyspieszający metabolizm organizmu, a także chrom, który hamuje łaknienie i kontroluje poziom glikemii we krwi; Monolipid K – suplement diety, którego zadaniem jest wspomaganie utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Oprócz monakoliny K zawiera ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu oraz witaminy z grupy B, odpowiadające za prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz chrom wspomagający utrzymanie właściwego stężenia glukozy we krwi;

– suplement diety, którego zadaniem jest wspomaganie utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Oprócz monakoliny K zawiera ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu oraz witaminy z grupy B, odpowiadające za prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz chrom wspomagający utrzymanie właściwego stężenia glukozy we krwi; Cholester – suplement diety w postaci tabletek, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Preparat zawiera monakolinę K z fermentowanego czerwonego ryżu, sterole roślinne, a także witaminy z grupy B i foliany, które wspomagają właściwy metabolizm energetyczny i metabolizm homocysteiny.

Czym jest cholesterol?

Cholesterol jest organicznym związkiem chemicznym (steroidem), którego organizm człowieka potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Dostarczany jest do komórek i tkanek wraz z pożywieniem, ale także wytwarzany jest samoistnie w organizmie. Bierze udział w tworzeniu witaminy D3, a także hormonów sterydowych. Prawidłowy poziom cholesterolu wpływa także na utrzymanie odpowiedniego poziomu odporności.

Czytaj też:

Zaskakujące ryzyko wysokiego cholesterolu. Wszystko przez pracę przy biurku