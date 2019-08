Jak opóźnić wytrysk? 5 porad dla panów

Problem przedwczesnego wytrysku dotyka wielu mężczyzn, jednak można sobie z nim skutecznie poradzić. Istnieje kilka skutecznych sposobów zapobiegania przedwczesnej ejakulacji, ale każdy z nich wymaga przede wszystkim poznania przyczyny problemu, bo od niej zależy wybór odpowiedniej metody przedłużenia stosunku.

Ile powinien trwać stosunek?

Normalny stosunek płciowy trwa zaledwie kilka minut. Mitem jest to, że mężczyzna powinien być zdolny do współżycia przez kilkadziesiąt minut. Niestety, w niektórych przypadkach nawet statystyczne kilka minut udanego seksu jest problemem – co wówczas zrobić?

Przyczyny przedwczesnego wytrysku

Istnieje wiele czynników, które mogą powodować przedwczesny wytrysk. Niektóre z nich związane są bezpośrednio z męską psychiką oraz relacją pomiędzy partnerami. Wyróżniamy tutaj, m.in.:

przewlekły stres,



przemęczenie,



kompleksy,



obawę o to, czy mężczyzna zdoła zaspokoić swoją partnerkę,



nieporozumienia pomiędzy partnerami,



nieprzyjemne doświadczenia związane ze sferą seksualną,



upokorzenia doznawane ze strony partnerki.

Przedwczesny wytrysk może być też spowodowany różnymi schorzeniami (nadciśnienie tętnicze, przerost gruczołu krokowego, zaburzenia hormonalne), przyjmowaniem niektórych leków, nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów, stosowaniem narkotyków, sterydów anabolicznych oraz dopalaczy, a także wieloma innymi czynnikami m.in. częstą masturbacją oraz okazjonalnym uprawieniem seksu.

Jak opóźnić wytrysk? 5 sprawdzonych sposobów

1. Poznaj przyczynę Twoich problemów

Przedwczesny wytrysk nie jest jedynie problemem mężczyzny, więc konieczna jest szczera rozmowa z partnerką, która powinna okazać pełne wsparcie i uczestniczyć w próbach przedłużenia stosunku. W celu uniknięcia poważnych kłopotów np. na tle emocjonalnym warto zasięgnąć porady seksuologa lub urologa, bo być może przedwczesny wytrysk jest objawem toczących się w organizmie stanów chorobowych, które trzeba wyleczyć.

2. Ogranicz stres

Stres jest wrogiem udanego współżycia nie tylko w przypadku mężczyzn, ale także kobiet. Wiąże się zarówno z przedwczesnym wytryskiem, jak i zaburzeniami erekcji, więc warto pamiętać, że nadmierne obciążanie psychiki może odbić się na jakości życia erotycznego. Tutaj problemem jest nie tylko stres życia codziennego, ale także obawa o to, że po pierwszym przedwczesnym wytrysku przytrafi się kolejny.

3. Nie pij alkoholu przed stosunkiem

Nawet lekkie upojenie alkoholowe może powodować przedwczesny wytrysk oraz inne problemy natury seksualnej. Seks na wspomagaczach w postaci drinka czy piwa, po które mężczyzna sięga w nadziei, że będzie bardziej odprężony i w końcu podoła zaspokojeniu partnerki, może spowodować kolejne problemy. Wielu mężczyzn przyznaje, że już krótka abstynencja pozwoliła im odczuć wyraźną poprawę erekcji oraz wpłynęła na przedłużenie stosunków. Podobnie działa odstawienie nikotyny i innych używek.

4. Nie rezygnuj ze współżycia

Sporadyczne uprawianie seksu może być jedną z przyczyn przedwczesnego wytrysku oraz skrócenia czasu trwania stosunku poniżej średniej statystycznej. Aby uniknąć problemów, nie bój się kolejnego razu, bo z pomocą partnerki możesz łatwo pokonać problem.

5. Ćwiczenia na opóźnienie wytrysku, tabletki, żele znieczulające

Sposobem na przedłużenie stosunku są też różne ćwiczenia, które mężczyzna wykonuje samodzielnie lub z pomocą partnerki, leki i suplementy diety oraz środki działające bezpośrednio w obrębie członka, czyli żele znieczulające lub prezerwatywy nasączone środkiem, który pomaga przedłużyć stosunek. Warto z nich korzystać, bo często sam fakt zastosowania dodatkowego „wsparcia” powoduje, że mężczyzna przestaje się stresować i tym samym może cieszyć się dłuższym seksem.

