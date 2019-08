25 proc. w ogóle nie ma ochoty na seks. Z jakimi problemami Polki zgłaszają się do seksuologa?

Coraz więcej kobiet decyduje się na wizyty u specjalistów. Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do seksuologa i jak wygląda taka wizyta? – Jest to tak naprawdę budowanie relacji terapeutycznych, a praca seksuologa głównie jest pracą ze wstydem – mówiła Agata Loewe. W studiu programu Izabela Jąderek wyjaśniła, dlaczego najczęściej kobiety nie mają ochoty na seks. Co kryje się za brakiem współżycia w związku?

Najczęstsze problemy kobiet to ból podczas stosunku, trudność z osiągnięciem orgazmu, brak ochoty na seks, kompleksy fizyczne, większe potrzeby seksualne niż partnera, ale też np. obawy związane z masturbacją dzieci.

Przyczyny problemów w łóżku mogą być przeróżne, np. dotyczyć relacji w związku (problemy komunikacyjne). Zdarza się też, że przyczyną są zdarzenia z przeszłości, np. przeżycie traumy. Praca seksuologa jest głównie pracą ze wstydem, dlatego też sesja terapeutyczna wymaga zbudowania relacji.

Aż 25 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn w ogóle nie ma ochoty na seks. Dlaczego? Obejrzyj wideo:

