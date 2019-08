Czy zaburzenia erekcji wpływają na życie zawodowe mężczyzn?

Lekarze definiują zaburzenia erekcji (ED) jako niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji wystarczającej do seksu. Trudno jednak dokładnie oszacować, jaki procent mężczyzn zmaga się z tymi zaburzeniami, ponieważ dla wielu z nich jest to powód do wstydu, który skutecznie blokuje ich przed wizytą u specjalisty. Niektórzy na własną rękę sięgają po różne suplementy diety i leki, które wpływają na potencję.

Lekarze mają jednak świadomość, że zaburzenia erekcji są powszechne. Dlatego też naukowcy postanowili sprawdzić, jaki mogą mieć wpływ na ogólną populację, wydajność w pracy i jakość życia związaną ze zdrowiem.

Wcześniejsze badania wykazały, że zaburzenia erekcji mogą negatywnie wpływać na jakość życia, ale niewiele zajmowało się wpływem na wydajność pracy na całym świecie.

Zaburzenia erekcji a życie zawodowe

Autorzy ostatniego badania wykorzystali dane z ośmiu krajów: Brazylii, Chin, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. We wszystkich krajach zaburzenia erekcji dotknęły 49,7% uczestników. Częstość występowania wahała się od 45,2% w Wielkiej Brytanii do 54,7% we Włoszech. Naukowcy opublikowali niedawno swoje odkrycia w The International Journal of Clinical Practice.

W swojej analizie autorzy wykorzystali dane z kwestionariusza, dotyczące 52 697 mężczyzn w wieku 40–70 lat. Ankiety zawierały pytania na temat objawów zaburzeń erekcji w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wydajności w pracy i innych czynnościach oraz jakości życia zgłaszanej przez samych ankietowanych. Pod uwagę brano też takie czynniki jak np. wykształcenie, zarobki, choroby, masę ciała, uzależnienia i inne. Wydajność pracy została oceniona za pomocą kwestionariusza, który obejmował między innymi absencję i prezenteizm (praca w przypadku pogorszenia stanu zdrowia).

Zaburzenia erekcji drastycznie wpływają na życie mężczyzn

Mężczyźni z zaburzeniami erekcji częściej byli otyli, palili tytoń, nadmiernie pili alkohol i nie ćwiczyli. Częściej występowały także inne schorzenia. Wszystkie te zmienne mogą potencjalnie obniżyć produktywność w pracy, dlatego naukowcy uwzględnili je w swoich analizach.

Zgodnie z oczekiwaniami, nawet po uwzględnieniu powyższych zmiennych okazało się, że zaburzenia erekcji negatywnie wpływają na życie zawodowe. Absencja, prezentyzm, ogólny spadek wydajności pracy i upośledzenie aktywności były ponad dwukrotnie wyższe u mężczyzn z zaburzeniami erekcji niż u mężczyzn bez zaburzeń erekcji.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę pewne ograniczenia tych badań. Np. fakt, że informacje z kwestionariuszy mogły być niewiarygodne, ponieważ ankietowani sami je wypełniali.

