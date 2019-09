Ten trening odmieni twoje życie seksualne

Zdrowi mężczyźni i kobiety mają lepszą sprawność seksualną. Poinformowała o tym dr Lauren Streicher, dyrektor medyczny Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine. Prawie każda choroba może mieć wpływ na zaburzenia reakcji seksualnych.

Ćwiczenia a seks?

Ćwiczenia aerobowe są szczególnie dobre w celu poprawy funkcji sercowo-naczyniowych, które stymulują przepływ krwi w całym ciele, w tym w okolicy narządów płciowych. „Wszystko, co wspiera układ sercowo-naczyniowy, będzie wspomagać reakcje seksualne mężczyzn i kobiet” – poinformowała seksuolog i pedagog Laura Berman. Dodała: „Im lepszy przepływ krwi, tym lepsze pobudzenie”.

Ile ćwiczeń potrzeba, aby zachować zdrowie? Centra Kontroli i Prewencji Chorób zalecają w skali tygodniowej co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności lub 75 minut bardziej energicznej. Szybki spacer lub jazda na rowerze to dwa przykłady lekkich ćwiczeń; więcej energii wymaga bieganie, szybka jazda na rowerze, gra w koszykówkę lub piłkę nożną.

Nowe badanie opublikowane w „Journal of Sexual Medicine” sugeruje, że więcej ćwiczeń aerobowych może dodatkowo poprawić sprawność seksualną i pożądanie u mężczyzn i kobiet.

Ćwiczenia lepiej działają na kobiety

Dr Benjamin Breyer ze szpitala w San Francisco poinformował, że im więcej ćwiczeń, zwłaszcza u kobiet, tym więcej korzyści seksualnych.

Mężczyźni, którzy przebiegali około 11-kilometrowe dystanse w trakcie badania odnotowali nawet 23-procentowe zmniejszenie zaburzeńerekcji. Jednak efekt był jeszcze lepszy u kobiet. Biegi na trasie o tej samej długości pozwoliły im ograniczyć występowanie dysfunkcji seksualnych nawet o 30 procent. Najbardziej „rozćwiczone” kobiety zgłaszały najmniej problemów dotyczących samego podniecenia.

​​Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetu i opierało się na zgłaszanych samodzielni poziomach aktywności i dysfunkcji seksualnych. Dlatego też naukowcy nie mogą jednoznacznie stwierdzić, że to ćwiczenia eliminują problemy z seksem. Na satysfakcję w tej dziedzinie ma wpływ szereg innych czynników, takich jak samoocena, jakość snu i sama jakość związku.

A co z leniuszkami?

W jednym z badań sprawdzano wpływ ćwiczeń na mężczyzn, którzy do czasu badania prowadzili typowo siedzący tryb życia. Panowie w średnim wieku zostali zobligowani do stosowania intensywnego programu ćwiczeń przez dziewięć miesięcy. Zgłaszali wówczas częstszą aktywność seksualną, poprawę funkcji seksualnych i większą satysfakcję. Jednak naukowcy ostrzegają, że to nie znaczy, że każdy powinien rozpocząć intensywne treningi, zwłaszcza bez porady lekarza.

Czy zatem potrzeba dobrego zdrowia na płaszczyźnie sercowo-naczyniowej, aby uzyskać podniecenie i czerpać przyjemność z seksu? Tak, ponieważ są do tego niezbędne sprawne naczynia krwionośne. Jednak, jeśli – w przypadku kobiet – seks powoduje ból lub nie daje orgazmu, prawdopodobnie problem ten nie zostanie naprawiony poprzez ćwiczenia.

