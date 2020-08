Chodzenie lepsze od ćwiczeń? Niesamowite korzyści marszu o umiarkowanej intensywności

Chodzenie to jedna z najprostszych i najbardziej przystępnych form ćwiczeń, jakie możesz wykonywać regularnie. Dodanie go do rutyny może mieć duży wpływ na kontrolę wagi. Aby czerpać dodatkowe korzyści ze spalania kalorii należy chodzić w umiarkowanym tempie.

Technicznie rzecz biorąc, umiarkowana intensywność chodzenia występuje wtedy, gdy tętno mieści się w przedziale 50–65% maksymalnego, mówi dr Leada Malek, fizjoterapeutka. Zwykle pojawia się lekkie pocenie się i cięższy oddech, ale można swobodnie rozmawiać. Szybkie tempo to około 70% swojego max (około 100 kroków na minutę) i większa zadyszka. Aby obliczyć, jak wyglądałoby dla ciebie umiarkowane tempo, zacznij od obliczenia swojego maksymalnego tętna. Wzór na to polega na odjęciu twojego wieku od 220. Tak więc dla 30-latka twoje maksymalne tętno wyniesie 190. Dla naszych celów oznacza to, że twoje średnie tętno wynosi około 124 uderzeń na minutę (bpm). Korzyści z chodzenia o średniej intensywności Chodzenie w tempie o umiarkowanej intensywności jest znacznie mniej obciążające niż bieganie, co oznacza, że ​​jest to świetna opcja dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular, chodzenie o umiarkowanej intensywności wykazuje podobnie widoczne zmniejszenie ryzyka cukrzycy, chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cholesterolu w porównaniu z bieganiem o dużej intensywności. Pete Gaffney, trener osobisty z certyfikatem NASM ostrzega, że ​​chodzenie o umiarkowanej intensywności może nie być najlepszą opcją, jeśli jesteś już dobrze wyćwiczony i chcesz uzyskać znacznie szczuplejszą sylwetkę. „Jeśli wykonujesz już 10 000–15 000 kroków dziennie w ramach aktywnej fizycznie pracy lub stylu życia, pomocny może być dodatkowy element wyzwania, np. chodzenie pod górę lub skorzystanie ze wspinacza na siłowni”. Czytaj także:

