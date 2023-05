Nietypowy objaw wysokiego cholesterolu, który można dostrzec w okolicy oczu

Cholesterol jest ważnym składnikiem naszego organizmu, jednak jego nadmiar może być szkodliwy i prowadzić do szeregu powikłań zdrowotnych, a w konsekwencji do wystąpienia na przykład chorób serca, miażdżycy. To, czy cholesterol jest za wysoki, pozwala ocenić proste badania krwi. Wielu ludzi często jednak jest nieświadomych zagrożenia. Zdarza się jednak, że organizm sam alarmuje, że dzieje się coś niedobrego. Jednym z takich sygnałów jest nietypowy objaw zlokalizowany w okolicy oczu.

Dziwny objaw wysokiego cholesterolu w organizmie

Wysoki poziom cholesterolu przez lata może nie dawać o sobie znać, odkładając się w ściankach naczyń krwionośnych w postaci blaszek miażdżycowych, co z kolei zwęża ich światło, a w konsekwencji może upośledzać przepływ krwi. Czasami jednak objawy zbyt wysokiego poziomu cholesterolu można zauważyć na skórze w okolicach oczu.

Mowa o kępkach żółtych (inne nazwy to żółtaki, xanthelasma). Są to grudkowate zmiany skórne koloru żółtego, które najczęściej występują w pobliżu wewnętrznego kąta oka. Zazwyczaj zmiany są symetryczne. Mogą pojawiać się zarówno na powiekach dolnych, jak i górnych, jednak ten drugi przypadek jest częstszy. Zdarza się także, że występują na stopach, pośladkach, łokciach, a także w okolicy kolan. Ich kształt jest dość różnorodny – mogą być płaskie lub nieco bardziej wypukłe, a w dotyku miękkie lub półtwarde (czasami ulegają zwapnieniu, przez co stają się całkiem twarde). Rosną powoli, a czasami zlewają się ze sobą. Ich dużą ilość w jednym miejscu określa się jako żółtakowatość (ksantomatozę). Plamki nie są groźne, ani nie bolą. Ich przyczyną jest hiperlipidemia, czyli właśnie podwyższone stężenie cholesterolu we krwi.

Na jakie objawy wokół oczu zwrócić jeszcze uwagę?

Problemy z sercem może zwiastować także arcus senilis, czyli obwódka starcza wokół oka. Jest to biały, jasnoszary lub niebieskawy łuk, który pojawia się na krawędzi rogówki (na obwodzie tęczówki). Na początku jest on cienki i krótki, jednak z czasem zaczyna okalać całą tęczówkę. Składa się on z substancji tłuszczowych (lipidów), przede wszystkim cholesterolu i fosfolipidów.

O ile u ludzi w podeszłym wieku jest czymś naturalnym, to może pojawić się też u osób młodszych, sygnalizując problemy zdrowotne. Konieczna jest wtedy szczegółowa diagnostyka, ponieważ ta przypadłość może świadczyć o wysokim poziomie cholesterolu i trójglicerydów związanych z obciążeniem rodzinnym. Pojawia się wtedy ryzyko wystąpienia hipercholesterolemii rodzinnej, czyli uwarunkowania genetycznego, przy którym mimo prawidłowej diety stężenie cholesterolu we krwi jest zwiększone.

Inne objawy zbyt wysokiego poziomu cholesterolu

Najczęstsze objawy zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, które warto znać, to:



zaburzenia pamięci i koncentracji,

zimne stopy,

bóle nóg,

ból w klatce piersiowej,

kołatanie serca,

skurcze łydek w nocy,

powolne gojenie się ran,

blada i błyszcząca skóra na nogach i stopach.

Jak zbadać poziom cholesterolu?

Pobierając niewielką ilość krwi, można określić poziom cholesterolu w organizmie – nazywa się to badaniem profilu lipidowego. Określając poziom cholesterolu, możliwe jest ocenienie ryzyka zachorowania na choroby serca i wdrożenie odpowiednich działań. Robienie takiego badania u osób powyżej 30. roku życia zalecane jest co 3 lata (jeśli są zdrowi), natomiast u osób powyżej 50. roku życia – 1 na rok.

Do takiego badania należy się odpowiednio przygotować – taka osoba na około 2-3 dni wcześniej powinna zrezygnować z picia alkoholu. Krew jest pobierana rano, na czczo (powinno upłynąć 10-12 godzin od ostatniego posiłku). Pacjent nie może też pić herbaty, kawy, itp. – dozwolone jest jedynie spożywanie wody.

