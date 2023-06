Problemy z oddychaniem po narkozie? Zmaga się z nimi spora część osób, m.in. papież Franciszek

22 czerwca podczas spotkania z wiernymi papież nie odczytał, jak to ma w zwyczaju, przygotowanego wcześniej przemówienia. Wyjaśnił, że nie doszedł jeszcze do pełnej sprawności po przebytej operacji, a powodem jego decyzji są kłopoty oddechowe, z którymi zmaga się od zabiegu laparotomii. Z podobnymi problemami boryka się wielu pacjentów po operacjach w znieczuleniu ogólnym. Co jest ich przyczyną? Kogo dotykają najczęściej? Sprawdź.

Problemy z oddychaniem po narkozie występują częściej niż się wydaje

Znieczulenie ogólne (anestezja), zwane popularnie narkozą, to stan zupełnego „wyłączenia świadomości” uzyskiwany dzięki zastosowaniu odpowiednich środków farmakologicznych. Osoba znajdująca się pod wpływem tych preparatów zapada w głęboki sen. Nie wie, co się z nią dzieje. Nie jest w stanie się poruszyć (jej mięśnie wiotczeją). Nie odczuwa też bólu, co pozwala na przeprowadzenie niezbędnych interwencji chirurgicznych bez szkody dla pacjenta.

Jednym z najczęściej występujących powikłań narkozy są problemy oddechowe. Pacjent po wybudzeniu nie może złapać tchu. Ma uczucie, że na jego klatce piersiowej leży jakiś ciężar. Skąd przywołane dolegliwości? Ich występowaniu sprzyja intubacja dotchawicza wykonywana przez anestezjologa w trakcie operacji.Tego typu zabieg jest koniecznością, gdyż osoba poddana znieczuleniu ogólnemu nie może samodzielnie oddychać i potrzebuje wspomagania zewnętrznego. Dlatego lekarz umieszcza plastikową rurkę w tchawicy pacjenta i przeprowadza wentylację mechaniczną.

Zazwyczaj problemy oddechowe w związku zintubacją i przebytą narkozą ustępują dość szybko (już w kilka godzin po wybudzeniu). Niekiedy mogą się jednak utrzymywać przez dłuższy czas. Dotyczy to zwłaszcza ludzi starszych, u których występują schorzenia współistniejące, na przykład nadciśnienie tętnicze czy przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP). W tej grupie osób rekonwalescencja trwa zwykle dłużej niż w przypadku młodych pacjentów, bez obciążeń w postaci chorób przewlekłych.

Inne możliwe powikłania po przebytej narkozie

Pacjenci po narkozie często skarżą się na podrażnienie górnych dróg oddechowych, a zwłaszcza gardła i krtani. Czują dyskomfort podczas przełykania, co utrudnia im przyjmowanie płynów i pokarmów stałych. Nierzadko doskwierają im również dolegliwości ze strony układu trawiennego, na przykład nudności czy wymioty. Inne powikłania związane z anestezją występują dość rzadko. Mowa tu o zaburzeniach rytmu serca czy spadku ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazaniem do wykonania znieczulenia ogólnego są: alergie na środki zwiotczające lub inne anestetyki, zaburzenia krzepliwości krwi, a także aktywne schorzenia w obrębie układu nerwowo-mięśniowego czy zakażenia skóry. O kwalifikacji do narkozy każdorazowo decyduje lekarz anestezjolog.

