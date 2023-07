Poznaj nietypowe objawy menopauzy. Na liście szum w uszach i świąd skóry

Menopauza to naturalne zjawisko. Szacuje się, że do roku 2030 ponad miliard kobiet żyjących na świecie „wejdzie” w ten okres. Jego nadejście powoduje wiele zmian w organizmie i funkcjonowaniu narządów. Niektóre objawy klimakterium można jednak łatwo zbagatelizować lub złożyć na karb zupełnie innych przyczyn. Zobacz, jak daje o sobie znać przekwitanie i nie daj się zaskoczyć.

Jak wygląda okres przekwitania?

Menopauza – określana również mianem przekwitania lub klimakterium – to ustanie miesiączkowania na skutek wygaszenia aktywności hormonalnej jajników. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że zazwyczaj dochodzi do niej między 44 a 56 rokiem życia kobiety. Należy jednak podkreślić, że na czas wystąpienia klimakterium wpływa wiele rozmaitych czynników, między innymi stres, styl życia, sposób odżywiania czy przebyte choroby. W tym przypadku znaczącą rolę odgrywa również genetyka. Okres przekwitania dzieli się na cztery fazy. Są to:

Premenopauza – pojawia się zwykle około 40. roku życia i nie daje żadnych wyraźnych objawów w postaci zaburzeń hormonalnych. Jej jedynym symptomem jest podwyższony poziom gonadotropin przysadkowych. Może też dojść do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania miesiączki.

– pojawia się zwykle i nie daje żadnych wyraźnych objawów w postaci zaburzeń hormonalnych. Jej jedynym symptomem jest podwyższony poziom gonadotropin przysadkowych. Może też dojść do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania miesiączki. Perimenopauza – występuje zwykle około 50. roku życia . Na tym etapie można zaobserwować tak zwane objawy wypadowe. Obniżenia obniżenie ulega poziom estrogenów i progesteronu, wzrasta natomiast stężenie gonadotropin. Zmniejsza się liczba pęcherzyków Graafa w jajnikach. Cykle miesiączkowe bywają często bezowulacyjne. Kobieta doświadcza uderzeń gorąca.

– występuje zwykle . Na tym etapie można zaobserwować tak zwane objawy wypadowe. Obniżenia obniżenie ulega poziom estrogenów i progesteronu, wzrasta natomiast stężenie gonadotropin. Zmniejsza się liczba pęcherzyków Graafa w jajnikach. Cykle miesiączkowe bywają często bezowulacyjne. Kobieta doświadcza uderzeń gorąca. Menopauza – w tym okresie pojawia się ostatnia miesiączka i ustaje aktywność hormonalna jajników. Towarzyszy temu wiele przykrych objawów i dolegliwości.

– w tym okresie pojawia się i ustaje aktywność hormonalna jajników. Towarzyszy temu wiele przykrych objawów i dolegliwości. Okres postmenopauzalny – krwawienia menstruacyjne już nie występują. Stężenie progesteronu i estrogenów w organizmie jest bardzo niskie. Organizm stopniowo przyzwyczaja się do zmian hormonalnych.

Typowe i mniej znane objawy przekwitania

Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety w wyniku menopauzy rzutują nie tylko na układ rozrodczy, ale również inne narządy. Część symptomów klimakterium jest dość niespecyficzna. Mowa o objawach, takich jak:

szumy uszne – kobiety słyszą różne dźwięki, które nie mają żadnego zewnętrznego źródła na przykład piszczenie, pukanie czy dzwonienie.

– kobiety słyszą różne dźwięki, które nie mają żadnego zewnętrznego źródła na przykład piszczenie, pukanie czy dzwonienie. świąd – najczęściej związane ze spadkiem estrogenów i mocnym przesuszeniem skóry,

– najczęściej związane ze spadkiem estrogenów i mocnym przesuszeniem skóry, mimowolne zaciskanie dłoni – jest na ogół efektem zaburzeń w przekaźnictwie impulsów nerwowych,

– jest na ogół efektem zaburzeń w przekaźnictwie impulsów nerwowych, tycie – w okresie przekwitania kobiety bardzo często mają trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, nawet jeśli wcześniej problem nadwagi ich nie dotyczył,

Menopauzie może również towarzyszyć zespół suchego oka, wzrost stężenia „złego cholesterolu” w organizmie, obrzęk nóg czy nadmierne owłosienie. Do typowych objawów okresu przekwitania zaliczamy natomiast: uderzenia gorąca, spadek libido (popędu seksualnego), suchość pochwy, zaburzenia nastroju, bóle mięśni i stawów.

Jak radzić sobie z menopauzą?

W łagodzeniu przykrych objawów klimakterium może pomóc aktywność fizyczna, a także dobrze zbilansowana dieta bogata w fitoestrogeny. Związki te można znaleźć między innymi w siemieniu lnianym czy kiełkach soli. Warto również skonsultować się z prowadzącym ginekologiem. Lekarz może przepisać preparaty farmakologiczne, które zmniejszą odczuwane skutki zmian hormonalnych zachodzących w organizmie.

