Odczuwasz kołatanie serca? To znak, żeby zrobić badania w kierunku nadczynności tarczycy

Kołatanie serca jest subiektywnym odczuciem nieprawidłowej akcji tego narządu (że bije ono zbyt mocno lub zbyt szybko). Może to powodować dyskomfort oraz lęk u osoby, u której występuje. Zazwyczaj ten objaw jest spowodowany stresem, nadmiernym spożyciem alkoholu lub kofeiny, niepokojem. Może być jednak też symptomem świadczącym o jednej z popularnych chorób, dlatego nie powinno się ignorować tego schorzenia.

Kołatanie serca a nadczynność tarczycy

Uczucie kołatania serca może być związane z występowaniem nadczynności tarczycy. Pacjenci przy tej chorobie często obserwują dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego, w tym właśnie wzmożone lub niewymiarowe bicie serca. Konsekwencją nadczynności tarczycy jest przyspieszony metabolizm, a to z kolei ma negatywny wpływ na wszystkie narządy, w tym układ krwionośny i serce (powoduje między innymi jego przerost). Może pojawić się wtedy przyspieszony rytm serca (tachykardia) oraz arytmia.

Nadczynność tarczycy to choroba, podczas której tarczyca produkuje za dużo hormonów w stosunku do potrzeb organizmu. W wyniku hipertyreozy dochodzi do przyspieszenia przemiany materii. Nadmierna produkcja hormonów tarczycy powoduje objawy krążenia hiperkinetycznego, co wiąże się z przyspieszeniem czynności pracy serca, a także zwiększeniem siły skurczu mięśnia sercowego. Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym dochodzi do poszerzenia naczyń krwionośnych i pompowania większej ilości krwi przez serce w celu wyrównania spadku ciśnienia.

Inne objawy nadczynności tarczycy

Nadczynność tarczycy jest jedną z najczęstszych chorób endokrynologicznych, chorują na nią głównie kobiety w wieku 20-40 lat. Do głównych objawów, które mogą sugerować występowanie tego schorzenia, zaliczamy:



wzmożoną potliwość,

uczucie gorąca,

chudnięcie (mimo zwiększonego apetytu),

wypadanie włosów,

drżenie rąk,

nerwowość i rozdrażnienie,

zaburzenia miesiączkowania, niepłodność.

Mogą pojawiać się także objawy w obszarze oczu, takie jak: obrzęk, wytrzeszcz, podwójne widzenie, zaczerwienienie powiek lub spojówek. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zakres objawów może być różny u pacjentów i jest to kwestią bardzo indywidualną.

Co zrobić, gdy zauważymy objawy nadczynności tarczycy?

W przypadku zaobserwowania u siebie wzmożonej akcji serca lub innych symptomów sugerujących nadczynność tarczycy, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Po wykonaniu badania lekarskiego i wywiadu zdecyduje on o konieczności oznaczenia stężenia TSH w surowicy. Jest to badanie z próbki krwi, które wykrywa zaburzenia czynności tarczycy. Przy nadczynności tarczycy THS maleje, natomiast w przypadku niedoboru – wzrasta. Istnieją normy określające różne poziomy TSH. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, pacjent nie musi również być na czczo. Zaleca się jednak, żeby krew do takich badań była pobierana rano.

Inne przyczyny kołatania serca

Poza nadczynnością tarczycy uczucie kołatania serca może być też spowodowane innymi, pozasercowymi przyczynami:



atakiem paniki, silnymi emocjami,

depresją,

niskim poziomem glukozy we krwi,

niskim ciśnieniem tętniczym krwi,

odwodnieniem,

zmianami hormonalnymi (na przykład ciążą, menstruacją, menopauzą),

zaburzeniem poziomu elektrolitów,

anemią,

niektórymi lekami.

Kołatanie serca może wynikać także ze schorzeń związanych z tym narządem, na przykład:



