Problemy z jelitami to objaw niedoboru magnezu. Poznaj też inne symptomy

Magnez jest ważnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastkiem. Uczestniczy w około 300 procesach biochemicznych zachodzących w organizmie i wpływa na pracę wielu układów: odpornościowego, nerwowego, mięśniowego oraz krwionośnego. Poprawia pamięć i koncentrację, chroni przed chorobami serca oraz osteoporozą. Niedobór magnezu jest częstym zaburzeniem. Ocenia się, że występuje nawet u ok. 10 proc. osób. Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy krwi wynosi 0,65–1,2 mmol/l. Hipomagnezemię natomiast rozpoznaje się po stwierdzeniu stężenia magnezu we krwi poniżej 0,65 mmol/l.

Przyczyny i objawy niedoboru magnezu

Przyczyną niedoboru magnezu są najczęściej choroby jelit np.: celiakia, przewlekłe biegunki lub zapalenie jelit. Ale wpływ może mieć również dieta zawierająca produkty utrudniające wchłanianie tego pierwiastka, m.in.: kawę, herbatę, alkohol. Zaburzenia wchłaniania magnezu mogą być spowodowane przyjmowaniem niektórych leków, min: hormonalnej terapii zastępczej, antybiotyków i leków psychotropowych.

Gdy poziom tego pierwiastka we krwi nie odbiega znacząco od normy, zazwyczaj nie wywołuje żadnych objawów. Zdarza się również, że objawy niedoboru magnezu są nieoczywiste. Należą do nich problemy trawienne: zaparcia, niestrawność oraz bóle brzucha i wymioty. Są one często ignorowane lub przypisywane innym schorzeniom. Do charakterystycznych objawów braku magnezu należą:

kurcze łydek,



drganie powiek,

kłopoty ze snem,

częstsze występowanie infekcji,

bóle i zawroty głowy,

problemy z koncentracją,

zmęczenie,

wypadanie włosów.

Jak stwierdzić i leczyć niedobór magnezu

Dzienne zapotrzebowanie na magnez wynosi 100 mg. Oznaczenie stężenia magnezu wykonywane jest w osoczu lub surowicy krwi żylnej. Leczenie niedoboru polega na usunięciu przyczyny, która do niego doprowadziła, oraz na podawaniu magnezu. W łagodnej przewlekłej hipomagnezemii wystarcza doustne przyjmowanie preparatów zawierających magnez oraz zwiększenie spożycia pokarmów bogatych w magnez. Gdy objawy hipomagnezemii są poważne (np. tężyczka), magnez podaje się dożylnie (w postaci siarczanu magnezu).

Produkty zawierające magnez

Magnez jest dostarczany do organizmu z pokarmami i płynami, ulega wchłanianiu w przewodzie pokarmowym i jest wydalany z moczem przez nerki. Zalecane dzienne spożycie magnezu różni się w zależności od wieku, płci i stanu zdrowia. Dla dorosłych mężczyzn wynosi około 420 mg, dla kobiet — około 320 mg. Główne pokarmowe źródła magnezu stanowią: pełne ziarna zbóż, zielone warzywa, soja, orzechy oraz czekolada, kakao.

Czytaj też:

Daktyle – pochodzenie, wartości odżywcze i właściwości zdrowotneCzytaj też:

Skurcze mięśni mogą być objawem poważnych chorób. Na liście cukrzyca i udar cieplny