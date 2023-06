Skurcze mięśni mogą być objawem poważnych chorób. Na liście cukrzyca i udar cieplny

Gdy skurcze mięśni pojawiają się okazjonalnie, na przykład po intensywnym wysiłku fizycznym, nie ma powodu do obaw. Jeśli jednak występują często, nie należy ich lekceważyć. Mogą bowiem świadczyć o rozwoju poważnych chorób i dolegliwości. Sprawdź, na jakie schorzenia zazwyczaj wskazują.

Skurcze mięśni jako objaw rozwoju cukrzycy

Cukrzyca jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń metabolicznych w populacji. Większość – bo ponad 90 proc. pacjentów – zmaga się z insulinoniezależną postacią tej choroby, określanej mianem cukrzycy typu 2. Schorzenie rozwija się stopniowo i początkowo nie daje żadnych wyraźnych objawów. Dlatego bywa nazywane „cichym zabójcą”. Po czym można rozpoznać hiperglikemię, czyli podwyższony poziom glukozy we krwi? Na jej zbyt duże stężenie wskazuje między innymi: wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, zmęczenie, uczucie senności, ból głowy czy brak koncentracji.

Nieleczona cukrzyca sieje spustoszenie w organizmie i prowadzi do rozwoju wielu różnych powikłań. Cukrzyca sprzyja występowaniu skurczów mięśni. Te dolegliwości są na ogół spowodowane postępującą neuropatią (uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego) i niewydolnością tętnic. W przebiegu choroby może również dojść do utraty wzroku, udaru mózgu, wystąpienia zmian nowotworowych czy przewlekłych zaburzeń w pracy nerek. Terapia w cukrzycy typu drugiego polega przede wszystkim na podawaniu pacjentom insuliny. Bardzo ważną rolę w zapobieganiu hiperglikemii odgrywa odpowiednio zbilansowana dieta i aktywność fizyczna (np. aerobik).

Skurcze mięśni występują przy miażdżycy

Skurcze mięśni mogą być oznaką miażdżycy. Towarzyszy im ból stóp, ud oraz łydek, który nierzadko promieniuje aż do bioder. W przebiegu choroby można zaobserwować również inne symptomy. Skóra nóg staje się blada i zimna. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedokrwienie może dotyczyć nie tylko kończyn dolnych, ale także pozostałych części ciała. Wszystko zależy od umiejscowienia blaszek miażdżycowych, które blokują swobodny przepływ krwi przez organizm. Do ich nagromadzenia dochodzi często w tętnicach udowych, szyjnych i mózgowych.

Bagatelizowana miażdżyca może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego, udaru, zawału serca, a nawet amputacji kończyn. Leczenie tej jednostki chorobowej opiera się na zabiegach poszerzenia zwężonych tętnic na przykład poprzez wszczepienie stentów. Bardzo ważne jest również odpowiednie odżywianie. Specjaliści zalecają stosowanie diety śródziemnomorskiej. Warto włączyć do codziennego jadłospisu dużą ilość warzyw oraz pełnoziarnistych produktów i olejów z pierwszego tłoczenia. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko nadwagi obniżyć poziom „złego cholesterolu” we krwi. Jego wysokie jest jedną z głównych przyczyn powstawania blaszek miażdżycowych.

Skurcze mięśni a niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to zaburzenie wydzielania hormonów tarczycowych (ich ilość jest zbyt mała). Ten stan niesie za sobą poważne konsekwencje i powoduje szereg przykrych dolegliwości, takich jak: bolesne skurcze mięśni, uczucie ciągłego zimna czy zaparcia. Może prowadzić również do spowolnienia procesów przemiany materii, depresji, niepłodności oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Skrajny niedobór hormonów stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

Leczenie niedoczynności tarczycy ma charakter objawowy. Sprowadza się głównie do uzupełniania deficytów hormonów poprzez przyjmowanie farmaceutyków w dawce przepisanej przez endokrynologa. Przebieg terapii zależy jednak w dużej mierze od tego, co jest pierwotną przyczyną opisanych problemów (choroba Hashimoto, przewlekłe zapalenie tarczycy lub uszkodzenie narządu).

Inne możliwe przyczyny skurczów mięśni

Skurcze mięśni bardzo często spowodowane są również niedoborami składników mineralnych, a zwłaszcza magnezu, sodu oraz potasu. To właśnie te pierwiastki odpowiadają za prawidłowy przebieg procesów przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Należy zauważyć, że znaczne ubytki przywołanych związków również mogą wskazywać na rozwój choroby, między innymi tężyczki. Skurcze mięśni pojawiają się również jako:

skutek udaru cieplnego i przegrzania organizmu,

jeden z objawów schorzeń neurologicznych (choroby Parkinsona, dystonii, stwardnienia rozsianego),

pokłosie przyjmowanie niektórych leków.

Jak radzić sobie ze skurczami mięśni?

Doraźną ulgę w skurczach mięśni może przynieść rozciąganie i masowanie obolałych miejsc. Jeśli dolegliwości często nawracają, należy zdiagnozować ich przyczynę, W tym celu warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który po przeprowadzeniu wywiadu medycznego zleci przeprowadzenie stosownych badań i wypisze skierowanie do odpowiedniego specjalisty (neurologa, endokrynologa, diabetologa etc.).

Czytaj też:

Ból w okolicy klatki piersiowej może oznaczać zupełnie co innego, niż nam się wydajeCzytaj też:

Napady paniki i lęk. Takie objawy daje groźna choroba. Możesz nawet nie wiedzieć, że na nią cierpisz

Źródło: viamedica.pl. WPROST