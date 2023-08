Poparzenie pokrzywą – czy jest zdrowe? Jak łagodzić jego objawy?

Pokrzywa to stały element polskiego krajobrazu. Występuje na łąkach, pastwiskach poboczach oraz nieużytkach rolnych. Można ją też zobaczyć w lasach i ogrodach. Spotkanie z rośliną nie należy jednak do przyjemnych. Często skutkuje bolesnym poparzeniem.

Poparzenie pokrzywą – jak je rozpoznać?

Liście pokrzywy pokrywają charakterystyczne „igiełki” wypełnione toksyną. To mieszanka różnego rodzaju substancji, między innymi kwasu mrówkowego oraz kwasów żywicznych. Gdy stykają się ze skórą, płyn przenika do organizmu, wywołując wiele nieprzyjemnych reakcji skórnych. Poparzenie rośliną daje kilka charakterystycznych objawów widocznych na skórze w postaci bąbli, pęcherzy lub jasnoczerwonych plam. Towarzyszy im również wiele nieprzyjemnych odczuć, między innymi: świąd, pieczenie oraz ból. Niekiedy mogą pojawić się poważniejsze dolegliwości, takie jak:

trudności z oddychaniem,

nudności,

wymioty,

osłabienie i drżenie mięśni,

szybsze bicie serca,

ucisk i bóle w klatce piersiowej,

obrzęk ust i innych części ciała.

zawroty głowy,

zaburzenia koordynacji ruchowej

Jeśli zaobserwujemy u siebie lub innej osoby wskazane objawy, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się do lekarza pierwszego kontaktu, by uzyskać profesjonalną pomoc medyczną i nie dopuścić do pogłębienia się niebezpiecznych dolegliwości.

Czy poparzenie pokrzywą jest zdrowe?

Pokrzywa ma wiele cennych właściwości. Wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko infekcji bakteryjnych oraz wirusowych. Zmniejsza bóle mięśni i stawów. Dlatego też wiele osób wychodzi z założenia, że poparzenie rośliną jest zdrowe. To jednak błąd. Nie ma bowiem żadnych naukowych i medycznych dowodów na skuteczność tego typu kuracji. Lekarze jej nie zalecają. Co więcej, jeśli decydujesz się na picie naparów z pokrzywy, zachowaj umiar. Zbyt częste spożywanie tego typu napojów może doprowadzić do wypłukania ważnych mikroelementów z organizmu.

Sposoby na poparzenia pokrzywą

W przypadku wystąpienia dolegliwości w postaci świądu, pieczenia czy obrzęku, pomocne może okazać się przyłożenie w miejsce poparzenia zimnego okładu lub mrożonki zawiniętej w ściereczkę, by uniknąć bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą. Warto też na pewien czas zrezygnować z noszenia obcisłej, przylegającej do ciała odzieży, by nie podrażniać dodatkowo zmienionych miejsc. Trzeba też pamiętać, by chronić je przed działaniem promieni słonecznych i wysokich temperatur.

