Uważaj na barszcz Sosnowskiego. Objawy poparzenia mogą być nieoczywiste

Jest trudny do wyeliminowania i niezwykle niebezpieczny. Barszcz Sosnowskiego wytwarza olejek eteryczny o toksycznych właściwościach. Nawet nie trzeba go zrywać, aby doznać poparzenia, bo olejki eteryczne wydzielają także pokrywające roślinę włoski. Wystarczy nawet delikatny kontakt barszczu z nieosłoniętą skórą. Barszcz Sosnowskiego wyróżnia się przede wszystkim dużym rozmiarem – roślina może osiągać wysokość nawet kilku metrów.

Objawy poparzenia barszczem Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w słoneczne dni. Do oparzeń II i III stopnia po kontakcie z barszczem Sosnowskiego dochodzi pod wpływem promieniowania słonecznego (dochodzi wówczas do tzw. reakcji fototoksycznej). Poparzenie rośliną często jest na początku mylone z poparzeniem słonecznym, ponieważ pierwsze objawy to zwykle zaczerwienienie, świąd i pieczenie skóry. Nie pojawiają się one bezpośrednio w czasie kontaktu z rośliną, ale po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach. Potem na zaczerwienionej skórze pojawiają się pęcherze, które wypełnione są treścią surowiczą. Mogą one mieć bardzo duże rozmiary. Poparzeniu barszczem Sosnowskiego mogą towarzyszyć też inne objawy:

ból głowy,



nudności,



wymioty,



zawroty głowy,



duszności,



kaszel,



drapanie w gardle,



świąd oczu.

Poparzenie barszczem Sosnowskiego – co robić?

W przypadku nawet tylko podejrzenia, że miałeś kontakt z barszczem Sosnowskiego należy dokładnie umyć się wodą z mydłem i unikać słońca. Jeśli przebywasz na świeżym powietrzu, zakryj się ubraniem, ręcznikiem lub innym materiałem i jak najszybciej zgłoś do lekarza. Poparzenie może być szczególnie niebezpieczne dla osób z alergią, niemowląt i małych dzieci. Może doprowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Jeśli zauważysz gdzieś barszcz Sosnowskiego, zrób zdjęcie, zapisz lokalizację i zgłoś ten fakt do właściwego urzędu miasta lub gminy. Odpowiednie służby powinny usunąć niebezpieczną roślinę.

