Masz problemy z koncentracją? To może być objaw odwodnienia, nie lekceważ tego

Na dworze znowu panują bardzo wysokie temperatury. W takich sytuacjach szalenie ważne jest, by zadbać o odpowiednią ilość wypijanej wody i nie dopuścić do odwodnienia, czyli stanu, kiedy organizm traci więcej płynów, niż wchłania. Z uwagi na to, że ludzkie ciało w znaczącym stopniu składa się właśnie z wody – nawet niewielkie zakłócenie może w sposób negatywny wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu. Odwodnienie skutkuje zachwianiem równowagi wodno-elektrolitowej, a to z kolei jest niebezpiecznym stanem dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych.

Problemy z koncentracją mogą świadczyć o odwodnieniu

Choć z odwodnieniem głównie kojarzy nam się uczucie pragnienia, to objawy tego stanu mogą być też mniej charakterystyczne. Jednym z symptomów, który również może świadczyć o odwonieniu, są problemy z koncentracją. Odpowiednie nawodnienie jest konieczne, żeby organizm pracował w sposób prawidłowy. To samo tyczy się naszego mózgu – woda jest niezbędnym składnikiem, który w istotny sposób wpływa na jego funkcjonowanie. Obniżeniu koncentracji wynikającej z przyjmowania niedostatecznej ilości wody może towarzyszyć również powolne przetwarzanie informacji, problemy z pamięcią, a także zmęczenie. Możemy mieć też wtedy wahania nastrojów i czuć się drażliwi.

O tym, jak duże znaczenie dla naszego mózgu ma woda świadczy między innymi badanie przeprowadzone na uniwersytetach w East London i Westminster. Dotyczyło ono uczniów, którzy na egzamin zabierają ze sobą butelkę wody. Uczniowie, którzy pili ją w tym czasie, mieli nawet o 5-10 procent lepsze oceny. Oznacza to, że spożywanie wody wpływa na funkcje myślenia oraz procesy poznawcze. Bardzo ważne jest, by z uzupełnianiem płynów nie czekać do momentu, aż poczujemy pragnienie, ale robić to regularnie w ciągu całego dnia.

Jakie są inne objawy odwodnienia?

Do objawów łagodnego odwodnienia zalicza się:



suchość w ustach,

suchość skóry,

ból głowy,

ciemnożółta barwa moczu,

utrudnione oddawanie moczu,

wzdęty brzuch,

brak apetytu,

senność.

Symptomami poważnego odwodnienia są:



zawroty głowy,

oszołomienie,

przyspieszony oddech,

szybkie bicie serca,

może wystąpić omdlenie lub utrata przytomności,

utrata elastyczności skóry,

zmniejszenie napięcia gałek ocznych,

gorączka,

pojawienie się drgawek.

Co może być przyczyną odwodnienia?

Najczęstszą przyczyną odwodnienia jest niewystarczająca ilość wody w organizmie. Zdarza się to najczęściej latem, gdy temperatura na zewnątrz jest bardzo wysoka, a my zapominamy o systematycznym nawadnianiu organizmu. Jednak nie tylko to odpowiada za taki stan. Powodem może być również:



nadmierne pocenie się,

biegunka,

zwiększone oddawanie moczu,

zatrucie pokarmowe.

Przyczyną może być także choroba nerek (przewlekła niewydolność nerek, cukromocz, moczówka prosta).

Co zrobić w przypadku odwodnienia?

Picie wody jest niesamowicie ważne dla naszego organizmu. W normalnych warunkach dorosła osoba oddaje z organizmu ok. 2,5 litra wody dziennie, jednak przy wysokich temperaturach może to być nawet 3 litry. Dlatego tak bardzo istotne jest uzupełnianie tych ubytków.

Co zrobić, gdy dojdzie do odwodnienia? Przede wszystkim trzeba uzupełnić płyny. Leczenie polega również na zapobieganiu dalszej utraty wody z organizmu. Należy jednak pamiętać, żeby niedoborów płynów nie uzupełniać zbyt gwałtownie. W przypadku poważnego odwodnienia konieczne może być podawanie w sposób dożylny 5-procentowej glukozy, roztworu NaCl (chlorek sodu) lub NaCl i KCl (chlorek sodu i chlorek potasu). Dotyczy to odwodnienia hipotonicznego. W skrajnych przypadkach odwodnienia pacjent zostaje umieszczony na oddziale intensywnej terapii.

