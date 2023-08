Najgłupsze wyzwanie zdrowotne na TikToku. Ludzie jedzą toksyczny boraks

Borax challenge, bo o nim mowa, to nowe wyzwanie, które budzi zainteresowanie na TikToku. Powstało stosunkowo niedawno, ale już zdążyło zyskać miano „najgłupszego trendu zdrowotnego w mediach społecznościowych”. Polega na wypijaniu rozpuszczonego w wodzie boraksu, czyli boranu sodu. Związek ten występuje naturalnie w przyrodzie. Jest wykorzystywany do produkcji leków. Można go znaleźć w składzie preparatów przeznaczonych do leczenia stanów zapalnych jamy ustnej. Znajduje zastosowanie również jako środek czyszczący. Doskonale radzi sobie z zaciekami na kabinach prysznicowych, a także zabrudzeniami powstałymi podczas pieczenia czy gotowania. Usuwa pleśń i nieprzyjemne zapachy. Przywraca połysk srebrom.

Dlaczego borax challenge jest niebezpieczny?

Tiktokerzy dodają szczyptę boraksu do szklanki wypełnionej wodą i wypijają tak przygotowany „trunek”. Propagatorzy wyzwania twierdzą, że boran sodu może pomóc w leczeniu zaburzeń erekcji i kamicy nerkowej, a także złagodzić bóle stawów wywołane stanem zapalnym i zapewnić równowagę hormonalną. Jak podkreśla doktor Kelly Johnson-Arbor, specjalistka z zakresu toksykologii i dyrektor wykonawczy w National Capital Poison Center, nie ma naukowych dowodów na to, że zwiększenie podaży boru przynosi wskazane korzyści zdrowotne. Wręcz przeciwnie, spożywanie boraksu jest bardzo niebezpieczne. Ekspertka ostrzega:

Domowe preparaty lub środki czyszczące z boraksem w składzie nie są przeznaczone do picia czy jedzenia. Tego typu produkty są toksyczne. Ich przyjmowanie może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci.

Picie boraksu może wywołać wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak: mdłości, wymioty, biegunka, odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej, drgawki, splątanie. Wdychanie związku skutkuje podrażnieniem dróg oddechowych i trudnościami z oddychaniem. Włączenie boraksu do codziennej diety prowadzi do uszkodzenia nerek i wątroby, a nawet śpiączki.

Ważne, aby zrozumieć, że spożywanie boraksu, nawet w niewielkich ilościach, nie jest bezpieczne i nigdy nie powinno się stosować tego rodzaju praktyk. To wyzwanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia zaangażowanych w nie osób– podsumował dr Zeeshan Afzal, specjalista w zakresie patobiologii.

Co zrobić, gdy ktoś zatruje się boraksem?

Jeśli zauważysz, że bliska osoba wypiła lub spożyła boraks, niezwłocznie wezwij karetkę pogotowia ratunkowego (zadzwoń pod numer 999 lub 112). Nie bagatelizuj żadnych niepokojących objawów. I najważniejsze, przestrzegaj bliskich przed ślepym podążaniem za trendami popularyzowanymi w mediach społecznościowych. Nie wszystko, co modne jest zdrowe. Najważniejsze, by zachować zdrowy rozsądek.

