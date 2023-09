Senność po posiłku – czy to objaw choroby? Sprawdź, co może oznaczać

Jak tłumaczą lekarze, uczucie senności po posiłku związane jest najczęściej z procesem trawienia i jest uznawane za naturalny objaw. Występuje zwykle po zjedzeniu obfitego dania. A to dlatego, że krew kierowana jest do układu trawiennego i robi się jej mniej w mózgu, stąd możemy odczuwać senność.

Na wystąpienie uczucia senność ma również wpływ rodzaj posiłku. Jeśli są to w większości węglowodany, to po ich zjedzeniu następuje wyrzut insuliny, który możemy odczuwać jako senność lub zmęczenie. Podobny problem może pojawiać się po zjedzeniu produktów zawierających dużą ilość białka. Pochodzący z niego aminokwas – tryptofan – wykorzystywany jest do produkcji serotoniny, czyli neuroprzekaźnika, który w nadmiarze może powodować uczucie senności. Czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się senności po posiłku jest również alkohol.

Aby ograniczyć ospałość po jedzeniu, warto dokonać zmian w sposobie żywienia – postawić na mniejsze porcje, ograniczyć spożywanie dań tłustych i wysokowęglowodanowych. W przypadku, gdy drzemka po posiłku staje się koniecznością, należy skonsultować się z lekarzem, gdyż przyczyną mogą być różnego rodzaju choroby.

Czy senność po posiłku może być objawem choroby?

Stale występująca senność po posiłku może być przejawem chorób oraz przyjmowania leków. Należą do nich m.in.: niedoczynność tarczycy, hipogligemia reaktywna oraz przyjmowanie niektórych leków.

Senność przy niedoczynności tarczycy

Hormony wydzielane przez gruczoł tarczycowy biorą udział w wielu procesach metabolicznych. Kiedy tarczyca produkuje ich zbyt mało, ma to wpływ również na trawienie. Skutkuje to spowolnieniem perystaltyki jelit i sennością w ciągu dnia, która może nasilać się po posiłku.

Hipoglikemia reaktywna może powodować uczucie senności

Hipoglikemia reaktywna to zaburzenie gospodarki węglowodanowej, w którym dochodzi do spadku stężenia cukru we krwi do < 70 mg/dl po upływie nawet kilku godzin po jedzeniu. Jednym z objawów jest uczucie senności po zjedzeniu posiłku.

Hipersomnia objawia się niekontrolowanym usypianiem

Hipersomnia to stan charakteryzujący się występowaniem senności mimo przespanej nocy w czasie przeznaczonym na aktywność. Zaburzeniu towarzyszą niekontrolowane drzemki w wielu sytuacjach dnia codziennego, także po posiłkach.

Przyjmowanie niektórych leków może być powodem senności

Wśród przykładowych środków powodujących senność, również po posiłku, wymienia się leki: przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym. Podobny skutek może powodować zażywanie leków przeciwbólowych o silnym działaniu, np. opioidowych leków przeciwbólowych oraz leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wymienionych objawów zawsze należy skonsultować się ze specjalistą, który postawi diagnozę i zleci odpowiednie badania.

