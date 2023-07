Dopada cię „popołudniowy kryzys”? Zobacz, jak pokonać afternoon slump

Tzw. popołudniowy kryzys, z angielskiego nazywany afternoon slump, to powszechne, lecz mało znane zjawisko Pojawia się zwykle po obiedzie, między godziną 13.30 a 15.30. Trudno go zignorować, bo odbiera siły i energię. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, by go zwalczyć. Zobacz, co zrobić, gdy dopada cię spadek formy.

Skąd bierze się afternoon slump i po czym można go rozpoznać?

Za występowanie afternoon slump odpowiada rytm dobowy. Po południu w sposób naturalny poziom energii w organizmie spada. Dlatego odczuwamy senność, zmęczenie, osłabienie czy ospałość. Nasilenie tych dolegliwości może zwiększać również niewłaściwy tryb życia, między innymi niewystarczająca ilość snu, spędzanie większości czasu w pozycji siedzącej czy źle zbilansowana dieta (uboga w witaminy i składniki odżywcze, a zarazem obfitująca w tłuszcze i proste węglowodany).

Afternoon slump bardzo często dopada również osoby, które cierpią na zaburzenia snu albo nie dostarczają organizmowi odpowiedniej ilości płynów. Należy pamiętać, że odwodnienie podobnie, jak inne wymienione wyżej czynniki, wywiera znaczący wpływ na pogorszenie naszego samopoczucia i spadek produktywności w ciągu dnia. Prowadzi do zaburzeń koncentracji i funkcji poznawczych. Towarzyszą mu również różne dolegliwości somatyczne. na przykład bóle głowy i brzucha, pogorszenie siły mięśniowej czy duszności. Takie same symptomy występują często w przebiegu „popołudniowego kryzysu”.

Jak walczyć z afternoon slump?

Istnieje wiele różnych metod na pokonanie popołudniowego kryzysu. Specjaliści wskazują, że niezwykle pomocna w zwalczeniu afternoon slump może okazać się modyfikacja codziennych nawyków i przyzwyczajeń. Warto:

Zwiększyć aktywność fizyczną w ciągu dnia – zamiast spędzać czas wolny przed telewizorem z miską pełną chipsów pod ręką, zacznij więcej się ruszać. Wyjdź na krótki kilkuminutowy spacer albo wykonaj parę prostych ćwiczeń (przysiady, pompki, pajacyki etc.). Ważne, by zmienić pozycję. Poza tym nie zapominaj, że ruch wyzwala endorfiny, nazywane nie bez powodu hormonami szczęścia.

Zażyć kąpieli słonecznych – promienie słońca to sygnał dla organizmu, że jest dzień i nie pora na sen. Nie wychodź jednak na zewnątrz, kiedy panuje największy upał. Pamiętaj o nakryciu głowy i piciu odpowiednich ilości wody. Stosuj też krem z filtrem przeciwsłonecznym i nie wystawiaj znamion na bezpośrednie działanie promieniowania.

Posłuchać muzyki – w ten sposób nie tylko poprawisz nastrój, ale też dostarczysz sobie dodatkową porcję energii. Pobudzisz ciało do działania i poprawisz ukrwienie tkanek. Poza tym dowiedziono, że muzyka może zwiększać produktywność podczas pracy.

Sięgnąć po zieloną herbatę – to zdrowszy odpowiednik tradycyjnej kawy. Co więcej, ma ona wiele cennych właściwości. Pomaga schudnąć i obniżyć poziom „złego cholesterolu” we krwi.

Zmniejszyć ilość cukru w codziennej diecie – w ten sposób unikniesz nagłych spadków energii. Jeśli chcesz coś zjeść między posiłkami, wybieraj wartościowe przekąski, na przykład orzechy czy sezonowe owoce.

Stale nawadniać organizm – pij płyny małymi łykami i miej zawsze butelkę z wodą przy sobie. Sięgaj po nią co kilkanaście minut (a nie tylko wtedy, gdy odczuwasz pragnienie).

A co zrobić, gdy te wszystkie sposoby nie przynoszą rezultatu? Nie walcz na siłę z organizmem i zrób sobie drzemkę (ale nie dłuższą niż 30 minut). Dowiedziono, że krótkie sjesty zmniejszają ryzyko wystąpienia otyłości i nadciśnienia. Poza tym, dzięki nim możesz się szybciej zregenerować i uzupełnić utracone zapasy energii.

