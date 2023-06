Wyniki najnowszych badań mówią jasno: regularne drzemki sprawiają, że nasz mózg jest większy

Jako dzieci prawie wszyscy drzemiemy w ciągu dnia, jednak z czasem porzucamy ten, jak się okazuje, bardzo zdrowy nawyk. Regularne drzemki mają wiele zalet. Nie tylko pozwalają odzyskać siły – brytyjscy badacze odkryli również, że wpływają one na nasz mózg. Drzemki pozwalają też zregenerować organizm – zwiększają energię i poprawiają koncentrację. Ważne jest jednak, by nie robić sobie takich drzemek na krótko przed snem, ponieważ może to utrudnić zaśnięcie w nocy.

Regularne drzemki zwiększają nasz mózg

Badacze z University of College London przeprowadzili badanie, które wykazało, że regularne drzemki nieznacznie zwiększają nasz mózg. Zostało ono opublikowane w czasopiśmie „Sleep Health”. Badacze uzyskali dane z UK Biobank od osób w wieku 40-69 lat. Badanie wykazało związek przyczynowo-skutkowy między nawykowym drzemaniem a objętością mózgu.

Naukowcy spośród badanych osób oddzielili dwie grupy ludzi: tych, którzy mają genetyczne skłonności do drzemek oraz tych, którzy ich nie wykazują. Zostały również wyeliminowane osoby, które ucinają sobie drzemki w ciągu dnia, jednak wynika to z problemów zdrowotnych. Większa senność może być jednym z objawów pogarszającego się zdrowia. Badanie miało na celu zbadanie, jak drzemki w ciągu dnia wpływają na mózgi zdrowych ludzi.

Wyniki badań nad drzemkami a objętością mózgu

Badacze przeanalizowali 97 fragmentów DNA przy użyciu techniki zwanej randomizacją Mendla. Warianty genetyczne – zmiany w DNA – wpływające na skłonność do drzemania zostały zidentyfikowane we wcześniejszym badaniu, w którym analizowano dane 452 633 uczestników z UK Biobank. Okazało się, że mózgi osób, które mają większą skłonność genetyczną do nawykowego drzemania mają większą objętość. Naukowcy oszacowali, że średnia różnica w objętości mózgu między osobami predysponowanymi do nawykowych drzemek a tymi, które nie mają takiej skłonności, jest równoważna 2,6 do 6,5 lat starzenia się mózgu. Wyniki tego badania pokazują więc, że regularne drzemki w ciągu dnia mogą pomóc zachować zdrowie mózgu w starszym wieku.

Badacze nie stwierdzili jednak różnicy w wydajności osób, które miały zaprogramowane nawykowe drzemki, jeśli chodzi o trzy inne wskaźniki zdrowia mózgu i funkcji poznawczych (objętości hipokampu, czasu reakcji i przetwarzania wizualnego). Naukowcy nie dowiedli też, czy takie drzemki mogą chronić przed demencją lub chorobą Alzheimera. Konieczne są dodatkowe badania, które będą ukierunkowane właśnie na te schorzenia. Autorzy badania zwracają uwagę, że wszyscy uczestnicy byli pochodzenia europejskiego (białej rasy), dlatego wyniki te nie powinny być od razu uogólniane na inne grupy etniczne.

Jakie korzyści płyną z regularnych drzemek?

Wcześniejsze badania sugerowały, że osoby, które zrobiły krótką drzemkę, w godzinach po drzemce wypadają lepiej w testach poznawczych niż osoby, które nie drzemały. „Uważamy, że wszyscy mogą odnieść korzyści z drzemek w ciągu dnia” – powiedziała dr Victoria Garfield w rozmowie z BBC News. Badaczka dodała także, że ma nadzieję, że takie badania, które pokazują korzyści zdrowotne wynikające z krótkich drzemek w ciągu dnia, pomogą zmniejszyć negatywne skojarzenia z nimi związane.

Taka drzemka nie powinna trwać jednak dłużej niż 30 minut. Inne badanie powiązało drzemkę trwającą dłużej ze zwiększonym BMI i podwyższonym ciśnieniem. Należy też pamiętać o tym, że częste drzemki mogą być sygnałem ostrzegawczym – zdarza się, że świadczą o wyższym ciśnieniu krwi i mogą mieć związek z wystąpieniem udaru mózgu.

