Zespół serotoninowy – przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie i zapobieganie

Zespół serotoninowy (syndrom serotoninowy) to zespół polekowy, który rozwija się na skutek nadmiaru serotoniny w organizmie. Serotonina to wydzielany w podwzgórzu hormon, który zaliczany jest do grupy neuroprzekaźników. Jakie są przyczyny zespołu serotoninowego? Jakie objawy mogą wskazywać na nadmiar serotoniny w organizmie? Wyjaśniamy.