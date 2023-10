Ból brzucha może być bardzo niebezpiecznym sygnałem. Czasami to objaw nowotworu

Ból brzucha zazwyczaj nie kojarzy nam się z poważną dolegliwością. Często zrzucamy to na stres lub po prostu problemy żołądkowe. O ile w większości przypadków rzeczywiście ten objaw wcale nie powinien nas niepokoić, ponieważ jest reakcją organizmu na przykład na zatrucie pokarmowe, to w niektórych sytuacjach ta dolegliwość może świadczyć o bardzo poważnej chorobie.

Ból brzucha może być objawem raka żołądka

Od lat zachorowalność na nowotwór żołądka zmniejsza się, jednak nadal jest to piąty najczęstszy nowotwór na świecie. Jednym z objawów tej choroby jest właśnie ból brzucha – jest on wyczuwalny w górnej części brzucha (nadbrzuszu). Może występować stale, jednak zazwyczaj pojawia się po zjedzeniu posiłku. Poza bólem brzucha, do symptomów raka żołądka należą:



utrata masy ciała,

wymioty,

jadłowstręt,

osłabienie,

niestrawność,

wczesne uczucie sytości,

brak łaknienia,

problemy z przełykaniem.

Niekiedy podczas badania lekarz może też wyczuć guz w górnej części brzucha. U niektórych chorych może dojść też do krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wczesny rak żołądka często jednak przebiega też bezobjawowo.

Jakie są inne powody bólu brzucha?

Ból brzucha może być także spowodowany między innymi:



ciążą pozamaciczną,

zapaleniem otrzewnej,

niedrożnością jelit,

zapaleniem pęcherza moczowego,

zapaleniem wyrostka robaczkowego,

zatruciem pokarmowym,

ostrym zapaleniem trzustki,

zapaleniem pęcherzyka żółciowego,

pęknięciem tętniaka aorty brzusznej (w skrajnych przypadkach).

Jakie są niegroźne przyczyny bólu brzucha?

Ból brzucha wcale nie musi oznaczać choroby lub tego, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. Ból nie utrudnia wtedy normalnego funkcjonowania i mija w dość szybkim czasie. Może być on wywołany innymi przyczynami, które nie powinny budzić naszego niepokoju. Jest to między innymi:



miesiączka,

silny stres,

wzdęcia,

kolka jelitowa,

zaparcia,

skurcze związane z owulacją.

Kiedy zgłosić się do lekarza z bólem brzucha?

Jeśli ból brzucha zdarza się jedynie sporadycznie – w takiej sytuacji warto przyjrzeć się swoim nawykom żywieniowym, ponieważ być może wynika on ze złej diety i niezdrowych przyzwyczajeń. Jeżeli jednak ból ma charakter przewlekły i występuje naprawdę często – należy zgłosić się do lekarza. Dzięki temu możliwe będzie zlecenie przez specjalistę odpowiednich badań i szybka diagnostyka.

Duże znaczenie ma także staranne zebranie wywiadu przez lekarza dotyczące powstania bólu, jego charakteru oraz chorób towarzyszących. W części diagnostyki istotne jest też badanie fizykalne. Często na podstawie tego można określić wstępną przyczynę bólu brzucha i rozpocząć leczenie. Zdarza się jednak, że potrzebne są też inne badania, na przykład USG jamy brzusznej (pozwala ono określić, czy w obrębie brzucha nie toczą się jakieś procesy zapalne).

