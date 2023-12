Powstrzymywanie tego odruchu może doprowadzić do poważnego urazu. Lekarze ostrzegają

Mężczyzna cierpiał na alergiczny nieżyt nosa, przez co często zdarzało mu się kichać. Pewnego razu, podczas jazdy samochodem, stłumił ten odruch. Zacisnął nos i zamknął usta. Natychmiast poczuł silny ból. Dolegliwości były na tyle uciążliwe, że zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy. W chwili przyjęcia miał tak spuchniętą szyję, że nie mógł się swobodnie poruszać. Nie przeszkadzało mu to jednak w mówieniu, czy oddychaniu Lekarze od razu wykonali serię różnych badań. Zlecili między innymi rentgen szyi oraz tomografię komputerową szyi i klatki piersiowej. Ich wyniki zszokowały lekarzy.

Stłumione kichnięcie i rozerwana tchawica

Okazało się, że mężczyzna ma rozedmę chirurgiczną szyi (to stan, w którym w tkance podskórnej znajduje się powietrze). Badania wykazały również rozdarcie tchawicy między trzecim a czwartym kręgiem piersiowym. Dziura miała 2 × 2 mm. Lekarze skonsultowali się z kardiochirurgami. Uznali, że interwencja chirurgiczna nie jest konieczna. Pacjentowi przepisano leki przeciwbólowe oraz przeciwalergiczne. Zalecono mu odpoczynek oraz powstrzymanie się od wysiłku fizycznego na okres co najmniej 14 dni. Po pięciu tygodniach wykonano badania kontrolne. Wszystko się zagoiło. Należy podkreślić, że mężczyzna miał dużo szczęścia. Wstrzymywanie odruchu kichania jest bardzo groźne. Może doprowadzić do poważnego urazu, na przykład uszkodzenia tchawicy, pęknięcia błony bębenkowej w uchu czy mikrowylewów. W najgorszym przypadku może skończyć się śmiercią.

Spontaniczna perforacja tchawicy – co to takiego?

Spontaniczna perforacja tchawicy to samoistne rozerwanie narządu. Dochodzi do niej na przykład na skutek powstrzymywania odruchu kichania. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach ciśnienie w górnych drogach oddechowych wzrasta ponad dwudziestokrotnie, co prowadzi do zmian w tchawicy oraz układzie oddechowym. Ich leczenie zależy od stanu pacjenta. Zazwyczaj stosuje się terapie zachowawcze. Wskazaniem do przeprowadzenia interwencji chirurgicznej są trudności z oddychaniem bądź niedotlenienie.

