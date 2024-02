Odczuwanie ciągłego zimna może być groźne. Zobacz, o jakich problemach ze zdrowiem świadczy

Zdarzają się osoby, którym jest ciągle zimno. Niezależnie od temperatury na dworze lub w pomieszczeniu one uskarżają się na uczucie chłodu. Jeśli jest to chwilowy lub jednorazowy objaw – nie powinien on budzić naszego niepokoju. Ciągłe uczucie zimna powinno być jednak sygnałem alarmowym, że z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego, gdy jest to stan przewlekły. Może to świadczyć o różnych schorzeniach, niedoborach lub innych stanach, które wymagają odpowiedniej interwencji.

Ciągłe uczucie zimna jako objaw odwodnienia

Jednym z powodów zaburzeń termoregulacji, czyli zdolności organizmu do utrzymywania właściwej temperatury ciała, jest stan odwodnienia. Odwodnienie organizmu może zaburzać prawidłowy przebieg procesów termoregulacyjnych. Nadmierne odczuwanie chłodu może być więc związane z przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów. Niezwykle ważne jest, by przestrzegać zasady, która mówi, że dorosła osoba powinna wypijać minimum 2 litry płynów dziennie.

Stan odwodnienia może być niebezpieczny dla zdrowia. W początkowej fazie może prowadzić do mniejszej częstotliwości oddawania moczu, nadmiernego pragnienia i uczucia suchości w jamie ustnej. Objawem tego stanu może być również senność, brak apetytu, czasami również pobudzenie, a u małych dzieci – zapadnięte ciemiączko. Jeżeli w odpowiednim momencie nie dojdzie do wyrównania niedoborów płynów w organizmie – mogą pojawić się poważniejsze objawy, między innymi omdlenia lub utrata przytomności.

Jakie są inne powody dokuczliwego zimna?

Takie ciągłe uczucie zimna może być też spowodowane różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. Jest to między innymi częsty symptom niedoczynności tarczycy, ale może świadczyć również o cukrzycy, a nawet nerwicy czy depresji. Odczuwanie przenikliwego chłodu może być także związane z niedoborem żelaza w organizmie lub witaminy B12. Jest to również jeden z objawów kłopotów z krążeniem, niedowagi, anemii czy niskiego BMI. Przyczyną może być też choroba z Lyme oraz brak wystarczającej ilości snu. Taki stan może także wynikać z nadużywania alkoholu lub kofeiny. Istotne jest, by go nie lekceważyć – w takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem, który potwierdzi lub wyeliminuje różnego rodzaju choroby.

