Jak uniknąć odmrożeń? Najważniejsze zasady, o których musicie pamiętać w zimie

Niedawno zaczęły się ferie, a więc większość dzieci (ale także ich rodzice i opiekunowie) swój wolny czas będzie spędzać na świeżym powietrzu. Przy spadku temperatury i burzach śnieżnych, które występują teraz w niektórych częściach Polski, warto pamiętać o odpowiedniej ochronie przed odmrożeniami. Choć większość z nas za niebezpieczne czynniki, które mogą doprowadzić do takiego stanu, uznaje ekstremalnie niską temperaturę, to okazuje się, że sprzyjać temu może też zimny wiatr i wilgoć. Sprawiają one, że dochodzi do szybkiego oziębienia tkanek, a w konsekwencji można odmrozić dłonie, stopy, nos lub uszy nawet przy dodatnich temperaturach. Pamiętajcie, że odmrożenia mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

Jak uniknąć odmrożeń w zimie?

Przed wyjściem na dwór w zimie warto zastosować się do zasad, które pozwolą nam uniknąć odmrożeń. O czym należy wtedy pamiętać? Bardzo ważne jest, żeby zadbać o właściwy ubiór. „Najbardziej w mrozy wskazane jest ubieranie się na tzw. cebulkę. Pod kurtką lub innym wierzchnim okryciem powinno znaleźć się co najmniej kilka warstw odzieży. Powietrze wytwarzające się między nimi jest doskonałym izolatorem. Pamiętaj jednak, żeby się nie przegrzewać” – mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową Bożena Janicka, lekarz POZ.

Nie można również zapominać o szaliku i rękawiczkach, ale też ciepłych skarpetkach i szczelnych butach, które nie przemokną na śniegu. Niezmiernie ważne jest też noszenie czapki – jest ona świetnym zabezpieczeniem przed zimnem. „To przecież przez głowę »ucieka« najwięcej ciepła z organizmu, a uszy – jeśli nie są odpowiednio chronione – marzną bardzo szybko” – dodaje specjalistka na łamach PAP. Jeśli wychodzicie w mroźny dzień na dwór bez czapki – narażacie się na zapalenie uszu oraz bóle głowy, ale konsekwencje mogą być też znacznie poważniejsze. „Następstwem hipotermii głowy może być zapalenie nerwów czaszkowych, w tym trójdzielnego, które powoduje silny ból podobny do rażenia prądem” – powiedziała niedawno w rozmowie z „Wprost” lek. Joanna Piotrowska, specjalista neurolog. Sprawdźcie, co jeszcze może być konsekwencją nienoszenia czapki zimą.

Nie należy też zapominać o zabezpieczeniu twarzy przed mrozem – warto stosować kremy z filtrem UV, policzki posmarować tłustym kremem, a usta wazeliną (w aptece dostaniecie specjalne wazelinki do ust o różnych zapachach).

O czym jeszcze pamiętać, by uniknąć odmrożeń?

Żeby w zimie uniknąć odmrożeń, bardzo ważne jest to, by być aktywnym. Poruszanie się sprawia, że zostaje utrzymane ciepło ciała. Dodatkowo ruch zapewnia lepsze krążenie krwi, przez co ciepło rozprowadza się po całym ciele. Jeśli więc macie zamiar długo przebywać na dworze – warto spędzić ten czas w aktywny sposób. Z kolei, gdy na przykład czekacie na przystanku – spróbujcie się chwilę poruszać. Wybierajcie ubrania, które chronią przed deszczem i śniegiem – jeśli będą one mokre, łatwiej może dojść do odmrożenia. Uważajcie również na silny wiatr, ponieważ wtedy odczuwalna temperatura jest znacznie niższa.

Dobrym pomysłem jest również zadbanie o ogrzanie organizmu „od środka” – nie zapominajcie więc o zjedzeniu przed wyjściem na dwór pożywnego śniadania (najlepiej wybierzcie coś na ciepło). Na rozgrzanie świetnie działają zupy, które idealnie sprawdzą się na taki zimowy obiad. Dobrze rozgrzewa również herbata z dodatkiem imbiru, miodu oraz cytryny. Należy z kolei wystrzegać się spożywania alkoholu, ponieważ może to zwiększać ryzyko odmrożeń. Rozszerza on naczynia krwionośne, a w konsekwencji powoduje złudne uczucie ciepła. Do odmrożeń dochodzi szybciej w przypadku osób, które przebywają na dużej wysokości, są głodne. Sprzyjać temu może również odwodnienie, osłabienie, zmęczenie. Dodatkowo bardziej narażone są osoby, które chorują na cukrzycę.

