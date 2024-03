W najbliższych dniach nawet 70 proc. osób odczuje te dolegliwości. Czym jest to spowodowane?

Przez ostatnie dni mogliśmy się cieszyć wspaniałą pogodą w naszym kraju – jak na tę porę roku było wyjątkowo ciepło. Synoptycy zapowiadają jednak gwałtowną zmianę. Jak podaję IMGW – z północnego wschodu napływa nad Polskę powietrze pochodzenia arktycznego. Oznacza to, że podczas najbliższych nocy i poranków możemy spodziewać się przymrozków, temperatura znacznie spadnie też w ciągu dnia. W jaki sposób pogoda łączy się ze zdrowiem? Takie wahania z pewnością nie są obojętne dla naszego organizmu. Wiedząc, że nadchodzi zmiana pogody, osoby wrażliwe na nią, mogą zmodyfikować swoje plany, by nie forsować organizmu tego dnia.

Jak pogoda wpływa na nasze zdrowie?

Objawy zależne od pogody odczuwa nawet połowa populacji (albo więcej). Przyczyną tego jest meteoropatia – choć sama w sobie nie jest chorobą, to potrafi skutecznie utrudnić życie. Dzieje się tak, ponieważ organizm człowieka dąży do utrzymania homeostazy (wewnętrznej równowagi), a zmieniające się warunki pogodowe skutecznie to utrudniają. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia tej wewnętrznej równowagi i występowania objawów meteorotropowych natury fizycznej oraz psychicznej. Z jakimi dolegliwościami możemy borykać się w ciągu najbliższych dni? Są to:



różnego rodzaju bóle,

obniżony nastrój,

obniżenie sprawności psychofizycznej,

senność (oraz wydłużenie czasu reakcji),

opuchlizna na dłoniach i stopach,

pogłębienie stanów depresyjnych,

drażliwość, niepokój oraz lęk,

zmęczenie i osłabienie.

„Rozpowszechnienie meteoropatii w naszym społeczeństwie jest jednak naprawdę duże. Specjaliści z IMGW podają, że meteoropaci stanowią już nawet 50-70 proc. ludzi w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat. Tymczasem jeszcze w latach 60. stanowili oni »tylko« 30-40 proc. populacji” – podaje Polska Agencja Prasowa.

Kto jest szczególnie narażony na nieprzyjemne dolegliwości?

Wrażliwość organizmu na pogodę w dużej części jest cechą indywidualną. Niektóre osoby są jednak bardziej narażone na wystąpienie nieprzyjemnych objawów. Komu mogą one szczególnie dokuczać w najbliższych dniach?

„Meteoropatia może dotyczyć wszystkich osób, jednak ogólnie rzecz ujmując, nasila się ona wraz z wiekiem, zmniejszeniem się sprawności fizycznej i osłabieniem organizmu (w tym także w sferze psychicznej, np. z powodu depresji). Najbardziej narażone na oddziaływanie pogody są osoby przewlekle chore i seniorzy. Częściej na meteoropatię uskarżają się kobiety i mieszkańcy miast. Na działanie pogody w sposób szczególny narażone są również małe dzieci, ponieważ ich organizmy nie wykształciły jeszcze w pełni mechanizmów obronnych, a pewne cechy ich organizmu sprzyjają wystąpieniu niekorzystnych reakcji (np. duży stosunek powierzchni ciała do jego masy w przypadku przegrzania i odwodnienia)” – wyjaśnił na łamach PAP dr Jakub Szmyd, specjalista ds. biometeorologii z IMGW.

