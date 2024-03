Ta choroba prowadzi do ślepoty, ale często nie daje wcześniejszych sygnałów. Łatwo można temu zapobiec

Eksperci alarmują, że aż 800 tysięcy Polaków cierpi na jaskrę, jednak połowa z nich w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Choroba, która w efekcie prowadzi do ślepoty w wyniku postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, często nie daje wcześniej żadnych objawów. Niezwykle ważna w tym przypadku jest więc czujność samych pacjentów. Wykonywanie badań profilaktycznych, a dzięki nim szybkie postawienie diagnozy, może zdecydowanie zwiększyć szansę na uratowanie wzroku.

Bezpłatne badania w kierunku jaskry w całej Polsce

Światowe Stowarzyszenie Jaskry podaje, że na tę chorobę cierpi 78 milionów ludzi, jednak do 2040 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 111 milionów. W przypadku jaskry odpowiednia diagnoza jest pierwszym krokiem do wdrożenia prawidłowego procesu leczenia. Choć trwa ono do końca życia, to może uratować wzrok.

Niebawem rozpocznie się ósma edycja dorocznych badań w kierunku jaskry. Odbędą się one w ramach Światowego Tygodnia Jaskry, który potrwa od 10 do 16 marca 2024 roku. Z tej okazji we wszystkich województwach w Polsce będzie można skorzystać z bezpłatnych badań. Na stronie tydzienjaskry.pl każdy może sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy gabinet, w którym może wykonać darmowe badanie. Wystarczy tam zadzwonić i zarejestrować się. Takie badania skierowane są do osób, które nie mają zdiagnozowanej jaskry, a także nie korzystały z opieki okulisty w ramach NFZ w ciągu ostatniego roku. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie należy zwlekać z zapisaniem się. Jak podają organizatorzy – każdy z gabinetów decyduje, w jakich dniach i godzinach będzie przeprowadzał badania i ile miejsc może udostępnić.

Jakie są przyczyny jaskry i kto jest narażony na tę chorobę?

Jako jedną z przyczyn jaskry uznaje się podwyższone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej (u części pacjentów jest jednak ono w normie lub niskie). Choroba ta może być również wynikiem ogólnego niskiego ciśnienia krwi, cienkich rogówek, ale też intensywnie leczonego ciśnienia krwi. Choroba ta może być również dziedziczna lub wynikać z zaburzeń gospodarki tłuszczowej w organizmie. Powodem mogą być również zaburzenia naczyniowe, a nawet stres.

Rozwojowi jaskry sprzyjają też inne czynniki – jednym z nich jest wiek. Choroba ta występuje zazwyczaj u osób starszych – najczęściej rozwija się po 40. roku życia, a im pacjent jest starszy, tym jest większe ryzyko tego schorzenia. Do czynników ryzyka należy także: cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu. Badanie w kierunku tej choroby zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty.

Jakie objawy daje jaskra? To powinno wzbudzić czujność

Jaskra początkowo może nie dawać sygnałów, które kojarzą się z tą chorobą – w 90 procentach przypadków przebiega ona bez widocznych dolegliwości. Niepokój może wzbudzić jednak zmęczenie oczu, światłowstręt, bóle głowy, ale też częste łzawienie oczu. Na dalszym etapie choroby może pojawić się:



zwężenie pola widzenia,

mroczki przed oczami,

obniżenie ostrości widzenia,

mętne widzenie (wrażenie widzenia za mgłą).

Czytaj też:

Te choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS. Zobacz, czy też się kwalifikujeszCzytaj też:

Okulista, który patrzy w przyszłość. Prof. Szaflik: „Najważniejsze są marzenia”